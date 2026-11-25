베트남전쟁 중 전사한 뒤 유해 봉환 수송기가 추락해 가족에게 돌아오지 못했던 안규태 병장의 유해가 59년 만에 고국으로 돌아온다.

국방부는 25일 오후 4시 서울공항에서 안 병장의 유해봉환식을 거행한다고 밝혔다.

23일(현지시간) 미국 하와이에서 안규태 병장의 유해가 공군 C-130 특별수송기 편으로 인수되고 있다. 국방부 제공

유해봉환식은 강신철 국방부 장관 주관으로 열린다.

고인의 유해는 하와이에서 공군 C-130 특별수송기편으로 귀환한다.

국방부는 의장대 도열과 참전부대기(旗) 등으로 전사자에게 최고의 예우를 갖출 예정이다.

행사에는 육군참모총장, 제9보병사단장, 대한민국월남전참전자회 회장, 전몰군경미망인회 인천지부장 등 50여명이 참석한다.

안장식은 26일 오후 3시 대전현충원 장병3묘역에서 유가족과 제9보병사단 장병들이 참석한 가운데 진행된다.

베트남전 국군전사자의 유해 봉환은 2002년 7월 박우식 소령(9사단) 이후 두 번째다.

박 소령은 1967년 12월 헬기 추락사고로 전사한 지 35년 만에 미국 육군 유해확인센터(CILHI)가 신원을 확인해 봉환됐다.

1944년 2월 12일에 태어난 안 병장은 1965년 8월 육군에 입대해 제9보병사단에 배치된 뒤 1966년 8월 베트남에 파병됐다.

제28연대 11중대 소속이던 고인은 1967년 6월 5일부터 베트남 뚜이호아 지역에서 전개된 ‘마두2호작전’에 유탄발사기 사수로 참가했다.

고 안규태 병장. 국방부 제공

안 병장은 6월 7일 오전 7시쯤 동굴 수색작전 중 총격으로 복부 관통상을 입고 제209이동외과병원으로 후송됐으나, 오전 10시쯤 출혈과 쇼크로 23세의 나이에 전사했다.

고인은 일병에서 상병으로 진급한 뒤 전사했으며, 병장으로 추서됐고 화랑무공훈장을 받았다.

그러나 6월 9일 고인의 유해를 국내로 봉환하기 위해 냐짱공항에서 사이공(현 호찌민시) 탄손누트공항으로 이동하던 미군 수송기(C-130B)가 공격을 피해 회항하다 사이공 동쪽 약 19.3㎞ 지점의 습지에 추락했다.

미군 수색대가 이튿날 추락지역을 수색했지만 고인의 유해는 수습되지 못했다.

이에 따라 유가족은 전사통지서와 함께 고인이 만일의 상황에 대비해 자신의 유해를 대신하기 위해 남긴 사진, 머리카락, 손톱 등을 전달받았다.

유가족은 이 유품을 강원도 가족묘에 안치했다가 2010년 대전현충원 장병3묘역으로 이장해 추모해 왔다.

유해 신원 확인의 단초는 미국에서 나왔다.

1992년과 1994년 두 차례에 걸쳐 베트남 현지 주민들이 수송기 추락장소에서 발굴한 유해 12구가 미국 하와이의 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)에 인계됐다.

DPAA는 지난 4월 장기보관 유해를 감식하는 과정에서 동양인 유해를 확인하고, 당시 수송기 탑승기록 등을 분석하던 중 안 병장일 가능성을 발견해 국방부 유해발굴감식단(국유단)과 즉시 공조했다.

국유단은 고인의 아들 안승호(1964년생)씨를 찾아 유전자 시료를 채취했고, 국유단 신원확인센터의 유전자 분석 결과 고인의 유해로 최종 확인됐다.

DPAA에 따르면 당시 추락한 수송기에는 미군 11명과 한국군 1명이 탑승하고 있었다.

국방부는 미수습 6·25전사자를 포함해 국가의 부름에 따라 사명을 다하다 전사한 영웅들을 가족의 품으로 돌려보내기 위해 한미 공조를 바탕으로 유해발굴과 신원확인을 지속 추진할 방침이라고 밝혔다.

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