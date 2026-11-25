'2026 예술산업 금융 포럼' 포스터. (재)예술경영지원센터 제공

문화체육관광부(장관 최휘영)와 (재)예술경영지원센터(대표 김장호, 이하 예경)는 오는 12월 9일(수) 오후 2시부터 서울 잠실 SKY31 컨벤션에서 ‘2026 예술산업 금융 포럼: 예술산업 금융지원의 역할과 발전 방향’(이하 예술산업 금융 포럼)을 개최한다.

이번 포럼은 예술산업 현장에서 정책금융의 필요성과 역할을 점검하고, 향후 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 예경은 올해 융자 500억 원, 보증 237억 5,000만 원 규모의 ‘2026 예술산업 금융지원 시범사업’(이하 금융지원 사업)을 추진하고 있다. 포럼에서는 해외 예술금융 제도를 직접 설계·운용해 온 전문가들과 국내 실무·연구진이 다양한 금융지원 사례를 공유하고 국내 적용 가능성을 살펴본다.

기조발제는 ‘난타’로 한국 공연의 세계화를 이끈 송승환 PMC프러덕션 총감독이 맡는다. 송 총감독은 ‘난타’의 해외 진출 과정에서 겪은 자금조달 경험과 공공지원의 어려움을 공유하고, 예술산업의 지속가능한 발전을 위한 금융지원의 역할을 제시할 예정이다.

해외 사례 발표에는 영국, 유럽연합(EU), 네덜란드의 예술금융 관계자들이 온·오프라인으로 참여해 각 기관의 금융지원 체계와 운영 경험을 전한다. 예술·문화 임팩트 펀드의 재원 제공과 운용을 각각 담당하는 잉글랜드예술위원회(ACE, Arts Council England)와 피규러티브(Figurative)는 공공·민간 재원을 결합한 상환형 금융 사례를 소개한다. 이어 유럽투자기금(EIF, European Investment Fund)은 문화·창조 부문 전용 보증제도의 도입 배경을, 이 보증을 활용해 온 트리오도스은행(Triodos Bank)은 무형자산 평가 방식과 실제 대출 사례를 공유할 예정이다.

국내 사례 발표에서는 예경 금융지원팀 박인정 팀장이 금융지원 사업의 운영 현황과 추진 과정의 주요 과제를 소개하고, 명지대학교 산학협력단 김형진 부교수가 예술분야 가치평가체계 기초연구의 주요 내용을 발표한다.

이어지는 종합 좌담에는 강은경 추계예술대학교 문화예술경영대학원 외래교수를 좌장으로 해외 발제자와 금융지원 사업 이용기업, 기술보증기금·금융기관 관계자 등이 참여한다. 좌담에서는 이용기업의 자금 활용 경험을 공유하고, 보조금·융자·보증 등 지원수단별 역할과 해외 사례의 국내 적용 가능성 등을 논의할 예정이다.

참가 대상은 예술기업 및 예술산업 관계자, 금융기관과 유관기관 관계자, 국내외 정책·금융 전문가 등이다. 참석 희망자는 12월 7일(월)까지 이벤터스를 통해 무료로 신청할 수 있다.

예경 김장호 대표는 “예술이 하나의 산업으로, 안정적으로 자리 잡으려면 예술기업의 사업 특성과 자금조달 수요를 반영하는 정책금융의 역할이 중요하다”며, “같은 고민을 먼저 거쳐 온 해외 기관들의 경험을 바탕으로 공공의 금융지원이 민간 금융과 투자를 이끄는 마중물이 될 수 있도록 관련 제도를 단계적으로 구체화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 예경은 이번 포럼을 통해 수렴한 현장·전문가 의견과 국내외 사례를 바탕으로 예술산업 금융지원 제도의 중장기 발전 방향을 검토할 계획이다.

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