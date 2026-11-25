(사)한국골프장경영협회(회장 최동호)는 24일 서울 광화문 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 ‘2026 대한민국 커뮤니케이션대상’ 시상식에서 협회보 월간 ‘CLUB HOUSE’가 인쇄사외보 부문 문화체육관광부 장관상을 받았다고 25일 밝혔다.

한국골프장경영협회 제공

협회는 2024년 인쇄사외보 부문 대상, 2025년 국회 문화체육관광위원장상에 이어 올해 장관상까지 3년 연속 수상했다.

대한민국 커뮤니케이션대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부, New York Festivals 등이 후원한다. 정부 기관, 지방자치단체, 기업, 협회, 단체 등이 만드는 인쇄·전자 사보, 방송, 사사와 ESG, 문화예술, 노사 협력, AI 부문 등 조직 커뮤니케이션 전 분야를 심사해 성과가 뛰어난 단체와 기관에 시상한다.

협회는 회원사와 골프장 내장객에게 양질의 골프 콘텐츠를 제공하려고 1992년 월간 ‘CLUB HOUSE’를 창간했다. 이 잡지는 매달 골프장 산업 현안과 경영에 필요한 각종 정보를 전한다.

최동호 회장은 “3년 연속으로 거둔 이 값진 결실은 대한민국 골프 산업의 건전한 발전과 가치를 높이기 위해 한 호 한 호 묵묵히 쏟아온 열정과 헌신의 산물”이라며 “전국 골프장 현장에서 땀 흘리며 골프 산업의 내일을 밝혀주신 모든 회원사 임직원 여러분과 영광을 함께 나누고 싶고, 앞으로도 업계의 든든한 가교이자 신뢰받는 매거진으로서 깊이 있는 시선과 유익한 콘텐츠로 보답하겠다”고 말했다.

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