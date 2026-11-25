연인이나 부부의 나이 차이가 클수록 관계가 깨질 가능성이 높다는 연구 결과가 소개됐다. 툭하 할리우드 배우 레오나르도 디카프리오의 연애사가 함께 언급되면서 이같은 상관관계에 관심이 쏠리고 있다.

지난 21일(현지시간) 영국 데일리메일은 과거 미국 애틀랜타 에모리대학교 연구진이 3000명 이상의 결혼 경험자를 대상으로 진행한 조사 결과를 소개했다.

조사에 따르면 부부의 나이 차이가 적을수록 이혼 가능성이 낮은 것으로 나타났다. 동갑인 부부와 비교하면 나이 차이가 5년인 부부는 이혼 가능성이 18% 높았다. 나이 차이가 10년이면 39%, 20년이면 95%까지 높아지는 것으로 소개됐다. 반면 출생연도가 1년 이내로 비슷한 부부는 이혼 가능성이 상대적으로 낮았다.

레오나르도 디카프리오(왼쪽)와 비토리아 체레티. IMdb·비토리아 체레티 인스타그램 캡처

데일리메일은 연구 결과를 소개하면서 디카프리오의 연애사도 조명했다. 올해 52세인 디카프리오는 자신보다 24세 어린 이탈리아 모델 비토리아 세레티(28)와 교제하고 있다.

디카프리오는 데뷔 후 20명 이상의 여성과 열애설이 났는데, 대부분이 훤칠한 키에 금발, 푸른 눈의 20대 모델이었다. 지젤 번천, 블레이크 라이블리, 에린 헤더튼, 토니 가른, 니나 아그달, 카밀라 모로네 등의 톱모델이 여기에 해당한다.

특히 디카프리오는 연인이 25세를 넘기면 관계가 끝난다는 이른바 ‘디카프리오의 법칙’으로 유명하다. 실제 과거 연인들과의 결별 시점이 이들의 25세 전후 나이와 맞물리면서 생긴 별칭이다.

다만 전문가들은 나이 차이가 연애와 결혼의 성공 여부를 결정하는 절대적인 기준은 아니라고 설명한다. 서로 비슷한 삶의 단계에 있는지, 가치관과 미래 계획을 공유하는지 등이 장기적인 관계를 유지하는 데 중요한 요소라는 지적이다.

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