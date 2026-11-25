GS스포츠가 운영하는 프로축구 FC서울 공격수 문선민이 팬들이 뽑은 10월 최고의 선수에 선정됐다.

FC서울은 문선민이 팬 투표로 결정되는 ‘HS효성더클래스 이달의 선수상’ 10월 수상자로 선정됐다고 25일 밝혔다. 구성윤과 야잔, 클리말라가 함께 후보에 오른 가운데 문선민은 전체 투표의 70%를 얻어 수상의 영예를 안았다.

FC서울은 문선민이 팬 투표로 결정되는 ‘HS효성더클래스 이달의 선수상’ 10월 수상자로 선정됐다고 25일 밝혔다. GS스포츠 제공

문선민은 지난 24일 강원FC와 치른 K리그1 33라운드 홈 경기에서 득점포를 가동하며 팀의 승리에 힘을 보탰다. 후반 시작과 함께 교체 투입된 그는 후반 13분 안데르손의 패스를 받아 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이 득점은 FC서울이 구단 통산 일곱 번째 리그 우승을 확정하는 데 힘을 보탠 골이었다.

최근 경기력도 두드러졌다. 문선민은 A매치 휴식기 이후 치른 6경기에서 4골 3도움을 기록하며 공격의 활로를 열었다. 특히 강원FC전과 제주SK FC전에서는 두 경기 연속 유효슈팅률 100%를 기록하며 날카로운 골 결정력을 과시했다. 올 시즌 전체 성적은 35경기 7골 9도움이다.

수상자에게는 FC서울 공식 스폰서인 HS효성더클래스가 트로피와 메르세데스-벤츠 EQE 500 4MATIC SUV 차량 이용권을 전달했다. 시상은 HS효성더클래스 구리 전시장에서 진행됐다.

문선민은 “팬 여러분의 응원 덕분에 이 상을 받을 수 있었다”며 “좋은 기회를 마련해준 HS효성더클래스 관계자들에게도 감사드린다”고 말했다. 이어 “리그 우승을 일찌감치 확정했지만 선수들은 언제나 팬들의 응원에 힘을 얻는다”며 남은 경기에도 경기장을 찾아달라고 당부했다.

한편 HS효성더클래스는 2022시즌부터 5년 연속 FC서울 공식 스폰서로 참여하고 있다. 선수 앰배서더 운영과 라운지 조성, 고객 초청 프로그램 등 다양한 스포츠 마케팅 활동을 이어가고 있다.

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