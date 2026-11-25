더불어민주당 김민석 대표는 25일 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위한 연대를 진보 야당들에 공식 제안했다.



김 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당은 국민과 함께 윤석열의 12·3 비상계엄 내란을 막아내고 빛의 혁명을 이뤄 왔다"며 이같이 말했다.



그는 "12·3 비상계엄 내란 저지 2주년을 맞아 다시 한번 완전한 내란 청산 결의를 모으고 민주주의와 헌정 질서 회복의 시대적 소명을 높일 수 있게 되기를 기대한다"고 강조했다.



이어 "정부도 12월 3일을 국민 주권의 날로 삼아 12·3 내란에 항거한 국민의 뜻을 기리는 기념일로 지정한 만큼 그 주역들이 한데 모여 조희대 사법부로 무너진 사법 정의를 바로 세우고 사법부 독립을 이루기 위한 공동 행동에 함께 나설 수 있기를 희망한다"고 덧붙였다.



그러면서 "민주당은 조희대 대법원장 탄핵과 내란 완전 종식을 위한 5당 연대를 필두로 시민 사회와도 연대의 지평을 지속적으로 넓혀 가겠다"며 "행동하는 양심, 깨어있는 시민들과 함께 비상계엄 내란을 확실하게 청산하고 단죄해 대한민국 민주주의와 헌정 질서를 바로 세우겠다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지