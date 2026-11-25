1912년 타이타닉호 침몰 사고에서 살아남은 여성 승객이 착용했던 다이아몬드 반지가 경매에서 약 2억6300만원에 팔렸다. 사고 당시 구명보트를 타고 탈출하면서 간직했던 반지다.

영국 매체 ITV와 BBC 등에 따르면 지난 21일(현지시간) 영국 윌트셔주 디바이저스에서 열린 경매에서 타이타닉 생존자 루시 더프 고든 부인의 솔리테어 다이아몬드 반지가 15만파운드에 낙찰됐다. 경매는 유품 전문 경매업체 ‘헨리 올드리지 앤드 선(Henry Aldridge & Son)’이 진행했다.

반지의 주인은 영국의 유명 패션 디자이너이자 귀족이었던 루시 더프 고든이다. 그는 1912년 4월 15일 북대서양에서 빙산과 충돌해 침몰한 타이타닉호의 1등석 승객이었다. 남편 코스모 더프 고든 경, 비서 로라 메이벨 프란카텔리와 함께 구명보트 1호에 올라 극적으로 목숨을 건졌다.

‘헨리 올드리지 앤드 선(Henry Aldridge & Son)’ 공식 홈페이지 캡처

당시 구명보트 1호는 최대 40명을 태울 수 있도록 설계됐지만 실제 탑승자는 승무원 7명을 포함해 12명에 불과했다. 타이타닉호 침몰로 약 1500명이 목숨을 잃은 가운데 이들은 생존자 명단에 이름을 올렸다.

반지는 더프 고든 부인이 침몰 사고에서 간직하고 나온 유일한 주요 보석류로 알려졌다. 가족들은 이 반지를 약혼반지로 여겼으며, 대대로 ‘타이타닉 반지(The Titanic Ring)’라는 이름으로 불렀다. 반지는 더프 고든 부인의 손자인 제3대 할스버리 백작 존에게 상속된 이후 가족들이 소중히 보관해왔으며, 직계 후손을 통해 이번 경매에 출품됐다.

경매업체 관계자는 “타이타닉 생존자와 관련된 보석이 시장에 나오는 것 자체가 매우 드문 일”이라며, “유명 승객의 개인 소장품이 직계 후손을 통해 경매에 나온 사례라는 점에서도 특별한 의미가 있다”고 설명했다.

이번 경매에서는 반지 외에도 타이타닉호와 관련된 희귀 유품들이 높은 가격에 거래됐다. 타이타닉호가 1912년 4월 10일 영국 사우샘프턴항에서 첫 항해를 시작할 당시 배를 구경할 수 있도록 발행된 관람권은 4만파운드에 낙찰됐다.

침몰 당시 구조 요청 무선 신호를 보내다 숨진 선임 무선통신사 잭 필립스가 출항 나흘 전인 4월 6일 여동생에게 보낸 엽서는 3만2000파운드에 팔렸다.

타이타닉호는 1912년 4월 10일 사우샘프턴을 출발, 미국 뉴욕으로 향하던 첫 항해에서 빙산과 충돌해 침몰했다.

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