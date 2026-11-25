인공지능(AI)은 교실의 수업과 평가를 어떻게 바꾸고 있을까. 세계일보와 충남교육청은 교육데이터를 활용한 맞춤학습, 이끎학교의 AI·정보교육, 교사의 수업 역량 강화를 차례로 살펴본다. 공동기획 ‘AI로 여는 충남 교실의 변화’를 11월 11일부터 매주 수요일, 세 차례에 걸쳐 싣고 학교내 인공지능교육 현장의 모습을 담는다.

학생을 가르치는 교사가 다시 학생이 된다. 대학원에서 인공지능(AI)과 융합교육을 공부하고, 동료 교사들과 수업안을 만들며, 교실에서 적용한 경험을 나눈다. 충남교육청이 추진하는 AI교육 전문가 교원 양성의 모습이다.

학생의 학습데이터를 분석하는 시스템과 로봇·코딩 프로젝트가 학교에 들어와도 이를 수업으로 연결하는 일은 교사의 몫이다. 어떤 활동이 학생에게 필요한지 판단하고, 기술의 도움을 어디까지 받을지 정하며, 배운 내용을 다음 수업으로 이어가도록 설계해야 한다.

충남교육청은 대학원 석사과정과 수준별 연수, 학교 안팎의 전문적 학습공동체를 연결해 이러한 역량을 키우고 있다. AI를 이해하는 전문교원을 양성하고, 이들이 쌓은 경험을 동료 교사와 지역 학교로 확산하는 구조다.

AI인공지능교육 전문교사 양성 강의 모습.

◇대학원에서 다시 배우는 교사들, 누적 685명 입학

충남교육청이 제공한 AI융합교육전공 대학원 현황자료에 따르면 2020년부터 2025년까지 관련 과정에 입학한 교원은 누적 685명이다. 초등 교원 378명, 중등 교원 307명으로 집계됐다. 자료에 기재된 2026년 졸업 인원까지 포함한 누적 졸업자는 377명이다.

현직 교원이 석사과정에서 전문성을 심화하는 재교육 사업이다. 기술을 배우는 데 더해 교과와 AI를 어떻게 결합하고, 학생의 배움과 진로지도를 어떻게 지원할지 연구하는 데 목적을 둔다.

협력 기반도 확대해 왔다. 2020년 공주교육대와 공주대, 한국교원대에서 시작해 한국기술교육대와 순천향대, 호서대 등으로 이어졌다. 대학별 전공과 운영 여건에 따라 AI융합교육과 첨단기술 분야의 전문성을 기르는 방식이다.

현황자료에 제시된 2026년 기존 협력대학 신입생 확대 계획은 총 150명이다. 공주교육대 60명, 공주대 30명, 한국교원대·순천향대·호서대 각각 20명이다.

아산 선문대에는 20명 규모의 AI융합교육 대학원 과정을 새로 도입하는 방안도 제시했다. 신규 업무협약과 계약을 통해 추진하고, 등록금은 교육청 70%, 학생 30% 비율로 부담하되 교육청 지원에는 학기당 200만원 한도를 두는 내용이다.

◇학위에서 수업으로, 지역의 동료 교사를 돕는 전문교원

전문교원 양성의 목적은 대학원에서 배운 내용을 학교 현장의 변화로 연결하는 데 있다.

충남교육청의 2026년 AI·정보교육 추진계획은 선도교원의 역할로 수업사례 개발·공유, 연수 프로 그램 개발과 강의, 지역별 전문적 학습공동체 운영, 정책연구 참여 등을 제시했다. 전문성을 갖춘 교사가 자신의 수업을 발전시키면서 다른 교사의 배움도 지원하도록 한 것이다.

학생의 학습 활동을 데이터로 보여주는 대시보드가 있어도 그 정보를 어떻게 해석할지는 교사가 판단해야 한다. 같은 영상을 여러 번 본 학생에게 보충 설명이 필요한지, 과제 수행과 참여도까지 함께 살펴야 하는지 결정하는 과정에는 교육적 전문성이 필요하다.

손글씨 기반 AI 서·논술형 평가 지원 시스템도 마찬가지다. 교사가 문항과 평가기준을 설정하고, AI가 제시한 분석을 검토한 뒤 최종 의견을 작성한다. 기술의 분석을 학생에게 필요한 조언으로 바꾸는 역할이다.

대학원에서 심화한 지식이 이러한 수업 설계와 평가에 적용되고, 적용 경험이 다시 연구와 동료 교사 연수로 이어질 때 전문교원 양성의 효과가 학교 전체로 넓어질 수 있다.

◇처음 배우는 교사부터 전문강사까지 수준별 성장 지원

대학원 과정과 함께 일반 교원의 접근성을 높이는 연수체계도 마련하고 있다. 교직 경력과 경험, 활용 수준에 맞춰 기초소양부터 심화학습까지 이어가도록 지원하는 방식이다.

2026년 추진계획은 기관별 역할을 나눴다. 교육연수원은 원격연수 프로그램을 개발·운영하고, 교육과정평가정보원은 전문교원 양성과 지원단 역량 강화 연수를 맡는다. 과학교육원은 교과와 연계한 체험 연수를, 시군 교육지원청은 학교로 찾아가는 연수와 지역 단위 직무연수를 운영하도록 했다.

충남소프트웨어교육체험센터를 통한 심화과정과 지역 강사 양성, 학교 방문형 기본소양 연수도 제시했다. 지역 선도교원이 기초과정을 이끌고, 전문가 포럼과 온라인 세미나 등을 통해 배움을 이어가는 구조다.

연수 내용은 AI·SW교육뿐 아니라 마주온과 에듀테크 활용, 디지털소양교육 등으로 구성한다. 교사가 자신의 수업에 필요한 내용을 선택해 익히고 실제 교육활동으로 옮기도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

학교관리자도 대상이다. 추진계획은 AI교육에 대한 이해와 관리자의 역할을 다루는 연수를 포함했다. 교사의 수업 실천이 지속되려면 교육과정 편성, 협업 시간 확보, 기자재 운영 등을 뒷받침하는 학교 차원의 지원이 필요하기 때문이다.

◇동료와 수업을 연구한다…학습공동체가 확산의 통로

교사가 배운 내용을 교실에 정착시키는 또 다른 기반은 전문적 학습공동체다. 동료들과 수업을 기획하고 실행한 뒤 결과를 함께 검토하는 활동이다.

충남교육청은 2026년 추진계획에서 학교 안 학습공동체 20팀과 학교 밖 학습공동체 14팀을 지원하는 방안을 제시했다. 학교 안 공동체는 5명 이상, 학교 밖 공동체는 팀별 10명 이상을 기준으로 구성하도록 했다.

공동체의 활동은 자율연수와 수업사례 개발, 수업 실천·공유, 학교 컨설팅 등이다. 수업 과정안과 영상 같은 자료를 함께 만들고, 다른 학교에서도 활용할 수 있도록 경험을 축적하는 역할을 맡는다.

학교 현장에는 이러한 협업의 사례가 있다. 천안업성고는 2025년 교사 10명이 참여한 AI융합수업팀을 구성해 네 가지 주제의 수업을 운영했다. 이순신고에서는 교사 10명이 참여하는 ‘백전백승AI리더스’ 학습공동체를 운영하고, 화학·물리·정보를 연계한 융합수업을 실천했다.

정보 교과에서 익힌 기술을 다른 교과의 학습 목표와 연결하려면 교사 사이의 협의가 필요하다. 공동체는 교과별 전문성을 모아 학생이 탐구할 문제와 활동을 설계하는 장이 된다.

◇교사간 경험차이 줄이고 수업 실천과 공유가 관건

학교 운영자료에는 성과와 함께 보완할 과제도 담겨 있다.

논산대건고는 2025년 AI·SW교육 운영 평가에서 교사 간 역량 차이로 수업의 질적 균형을 유지하는 데 어려움이 있었다고 밝혔다. 특정 교과에 활동이 치우치는 경향도 짚었다. 개선 방향으로 맞춤형 연수와 공동 연구회, 우수사례·수업자료 공유, 다양한 교과에 적용할 융합수업 모형 마련을 제시했다.

이는 전문교원 양성과 일반 교원 연수, 학습공동체가 서로 연결돼야 하는 이유를 보여준다. 심화교육을 받은 교사가 수업을 개발하고, 동료 교사는 이를 자신의 교과와 학생 수준에 맞게 적용하며, 학교는 실천 결과를 함께 검토하는 과정이 필요하다.

교사에게도 충분한 실습과 협의, 피드백 시간이 중요하다. 연수에서 배운 기능을 한 번 사용해보는 데서 나아가 학생의 반응과 학습 결과를 살피며 수업을 보완할 수 있어야 한다.

충남교육청이 추진하는 교원 역량 강화는 이러한 지속적인 배움을 지원하는 데 방향을 두고 있다. 대학원에서 깊이 공부하고, 연수에서 활용 방법을 익히며, 학습공동체에서 수업 경험을 나누는 체계다.

교육데이터는 학생을 이해하는 자료가 되고, 이끎학교는 새로운 수업을 실천하는 공간이 된다. 그 정보를 해석하고 수업을 설계해 학생의 성장으로 연결하는 주체는 교사다. 다시 배우는 교사들의 전문성이 충남 AI교육을 학교의 일상으로 확산하는 기반이 되고 있다.

◇충남교육청 AI교육 교원 역량 강화 현황<출처:충남교육청> 구분 : 주요 내용 대학원 누적 입학 : 685명 — 2020∼2025년, 초등 378명·중등 307명 대학원 누적 졸업 : 377명 — 2026년 졸업 인원 포함 2026년 신입생 확대 계획 : 기존 협력대학 5곳 150명 신규 대학원 과정 추진 : 선문대 20명 규모, 신규 업무협약·계약 추진 교원 연수 : 학교로 찾아가는 기초교육, AI교육 심화과정, 지역 강사 양성 전문교원 역할 : 수업사례 개발·공유, 교원 연수 강의, 학습공동체 운영, 정책연구 참여 학습공동체 지원 계획 : 학교 안 20팀, 학교 밖 14팀 ◇교원 연수·수업 지원 기관별 역할<출처:충남교육청> 기관·조직 : 역할 교육연수원 : 원격연수 프로그램 개발·운영 교육과정평가정보원 : 전문교원 양성·지원단 역량 강화 연수 과학교육원 : 교과와 연계한 체험 연수 시군 교육지원청 : 학교 방문형 연수·지역 단위 직무연수 학교 안 학습공동체 : 동료 교사 공동연구·수업 실천·사례 공유 학교 밖 학습공동체 : 학교 간 수업자료 개발·공유·컨설팅

세계일보·충남교육청 공동기획

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