경기대학교가 함성득(63) 서울캠퍼스 부총장을 총장 직무대행으로 임명하며 학내 안정화와 대학 운영 정상화에 나섰다.

경기대는 학교법인 경기학원 정관과 대학 직제 규정이 정한 직무 승계 순서에 따라 함 부총장을 직무대행으로 선임했다고 24일 밝혔다. 함 직무대행은 연세대 정치외교학과를 졸업하고 미국 카네기멜런대에서 정책학 박사 학위를 받았으며, 2021년부터 경기대 정치전문대학원장을 맡아왔다. 그는 차기 총장이 선임될 때까지 대학 학사 및 행정 업무 전반을 총괄한다.

함성득 경기대 총장 직무대행

이번 직무대행 체제는 전임 총장 낙마 사태로 불거진 리더십 공백을 수습하기 위한 조치로 풀이된다. 경기대 측은 “정관에 따른 차순위 직무대행 체제를 통해 학생 수업권 보호와 주요 현안 추진에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

지난 5월 이사회에서 내정자로 선출된 전임 총장은 제자 강제추행 혐의로 재판받은 사실이 드러나 취임 하루 만에 직위 해제됐다. 지난달 1심에선 징역 8개월을 선고받아 항소한 상태다. 특히 지난달 열린 국회 교육위원회 국정감사에서는 전임 총장이 동행명령장 발부에도 끝내 불출석해 부실 검증 논란과 함께 여야의 거센 질타를 받았다.

지난 5월 경기대 수원캠퍼스에서 열린 집회 현장. 총학생회 제공

당시 국정감사에 증인으로 출석한 손율 경기학원 이사장은 “학내 3주체와 소통해 차기 총장 선임 과정에서 절차적 하자가 없도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다.

앞서 경기대는 올해 5월 교수·학생·직원 등이 “이사회의 독단적 총장 선출이 대학 자율성을 훼손했다”고 반발하며 ‘총장 임명제’ 도입을 둘러싼 학내 분규가 일어났다. 교수, 직원, 학생, 동문, 이사회 대표 등 20여명으로 구성된 ‘총장후보자 추천위원회(총추위)’가 후보를 압축하면 이사회가 선출하던 기존 방식에서, 재적 이사들로만 구성된 ‘총장후보자 심사위’가 단독으로 후보를 심사하는 방식으로 바뀌었기 때문이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지