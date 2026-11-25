여름철 검사에서 혈중 비타민 D 수치가 낮게 나온 사람들은 수치가 높은 사람들보다 골절과 사망 위험이 훨씬 높지만, 겨울철에는 이런 연관성이 뚜렷하지 않다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

여름철 혈중 비타민 D 수치가 낮은 사람은 수치가 높은 사람보다 사망과 골절 위험이 크게 높다는 연구 결과가 나왔다.

반면 겨울철 검사에서는 비타민 D 수치와 골절 위험 사이의 연관성이 뚜렷하게 나타나지 않았다.

비타민 D 부족 여부를 판단할 때 검사 시기도 고려해야 한다는 게 연구팀의 분석이다.

스웨덴 웁살라대 칼 미카엘손 교수팀은 25일 국제학술지 ‘PLOS 메디신(PLOS Medicine)’에서 스웨덴 노인 1만2000여명을 대상으로 혈중 비타민 D 농도와 사망·골절 위험의 관계를 분석해 이 같은 결과를 발표했다.

◆ 여름철 비타민D 낮으면 사망 위험 2.86배…고관절 골절도 2.82배

연구팀은 스웨덴 여성 5010명(평균 68세)으로 구성된 집단과 여성·남성 7291명(평균 75세)으로 구성된 집단 등 두 코호트에서 혈액을 채취해 비타민 D3 농도를 측정했다. 이후 전국 등록 자료를 활용해 평균 11년간 사망과 골절 발생 여부를 추적했다.

참가자들은 혈중 비타민 D 수치가 가장 낮은 집단(40nmol/L 미만)과 가장 높은 집단(80nmol/L 초과)으로 나눠 비교했다. 분석 과정에서는 나이와 성별, 체격, 신장·간 기능, 과거 골절 여부, 운동, 칼슘 섭취, 동반질환, 흡연 등 여러 요인을 보정했다.

추적 기간 사망자는 3573명, 골절은 3134건 발생했으며 이 가운데 고관절 골절은 886건이었다.

여름철 비타민 D 수치가 낮은 것은 사망과 골절 위험 증가와 강하게 연관돼 있었지만, 겨울철 수치는 골절 위험 증가가 통계적으로 유의하지 않았다는 게 연구팀의 설명이다. 게티이미지뱅크

분석 결과 7~9월 여름철 검사에서 비타민 D 수치가 가장 낮은 집단은 가장 높은 집단보다 사망 위험이 2.86배 높았다. 전체 골절 위험은 1.97배, 고관절 골절 위험은 2.82배 높은 것으로 나타났다.

반면 1~3월 겨울철 검사에서는 비타민 D 수치가 낮은 집단의 전체 골절 위험이 16%, 고관절 골절 위험이 47% 높았지만, 모두 통계적으로 유의미한 수준은 아니었다.

◆ 겨울철 수치는 계절적 감소 반영 가능성…체내 저장량이 영향

연구팀은 계절에 따라 비타민 D 수치와 건강 위험의 연관성이 달라지는 이유로 체내 비타민 D 저장량을 제시했다.

비타민 D는 음식으로 섭취할 수 있으며, 피부가 햇빛에 노출되면 체내에서도 생성된다.

여름철에는 햇빛을 통해 만들어진 비타민 D가 체내 저장량을 늘리고, 햇빛 노출이 줄어드는 겨울에는 지방 조직 등에 저장된 비타민 D가 혈중으로 방출돼 혈중 수치 감소를 어느 정도 완화할 수 있다.

이에 따라 겨울철 낮은 혈중 비타민 D 수치는 계절적 감소를 반영할 수 있지만, 햇빛이 풍부한 여름에도 수치가 낮다면 장기간 비타민 D가 부족한 상태일 가능성이 있다는 게 연구팀의 설명이다.

겨울철에는 체내에 저장된 비타민 D가 혈중 수치를 보완해 실제 부족 상태가 검사 결과에 충분히 드러나지 않을 수 있다는 것이다.

비타민 D는 음식으로 섭취할 수 있으며, 피부가 햇빛에 노출되면 체내에서도 생성된다. 게티이미지뱅크

◆ 비타민D 부족과 사망·골절 인과관계는 미확인…추가 임상연구 필요

비타민 D는 뼈 건강과 칼슘 흡수에 중요한 역할을 한다. 비타민 D 보충제 복용이 널리 이뤄지고 있지만, 무작위 임상시험에서는 건강상 이점이 뚜렷하게 입증되지 않은 만큼 실제 결핍 상태에 있는 사람을 정확히 확인할 필요가 있다는 것이 연구팀의 문제의식이다.

연구팀은 이번 결과가 여름철 낮은 비타민 D 수치가 장기간 결핍 상태인 사람을 가려내는 데 더 유용할 수 있음을 보여준다고 설명했다.

이번 연구는 관찰연구이므로 비타민 D 부족이 사망이나 골절을 직접 일으킨다는 인과관계를 입증한 것은 아니다. 모든 사람에게 여름철 검사를 권고하거나 비타민 D 보충제 복용을 늘려야 한다는 의미도 아니다.

연구팀은 여름철 비타민 D 수치가 낮은 사람에게 실제로 보충제가 도움이 되는지 확인하기 위해 별도의 무작위 임상시험이 필요하다고 강조했다.

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