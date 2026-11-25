그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 첫 예비군 훈련에서 모의전투 ‘5킬’을 기록하고 가장 먼저 퇴소했다는 목격담이 전해졌다. 이 외에도 훈련에 적극적으로 임했다는 후기가 이어지면서 화제를 모으고 있다.

24일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 뷔의 예비군 훈련 현장을 목격했다는 글이 잇따라 올라왔다.

한 누리꾼은 최근 강남·서초 과학화 예비군 전투단에서 뷔를 만났다고 전했다. 그는 “다른 예비군들은 설렁설렁 휴대전화를 보면서 훈련하는데 뷔만 정말 열심히 하더라”고 밝혔다. 이어 “모의전투에서 5킬을 기록해 오후 4시에 가장 먼저 집에 갔다”고 덧붙였다.

뷔 인스타그램 캡처

또 다른 목격자도 “전투훈련에서 5킬 이상을 기록하고 1등으로 퇴소하는 모습을 보고 멋지다고 생각했다”고 밝혔다. ‘5킬’은 모의전투에서 상대 팀 참가자 5명을 제압했다는 의미다.

뷔의 훈련 태도가 주목받으면서 과거 군 복무 이력도 다시 관심을 끌고 있다. 그는 2023년 12월 육군 현역으로 입대해 육군 제2군단 군사경찰단 특수임무대(SDT)에서 복무했다. 특수임무대는 대테러 작전과 요인 경호 등 특수 임무를 수행하는 부대다. 뷔는 2025년 6월 10일 만기 전역했다.

특히 복무 중에는 체력과 사격 등 각종 평가에서 우수한 성적을 거둬 ‘특급전사’로 선정됐다. 뷔는 지난해 3월 팬 플랫폼 위버스를 통해 특급전사가 됐다는 소식을 직접 알리기도 했다.

이번 예비군 훈련에서도 군복에 부착된 특급전사 표식이 눈길을 끌었다. 앞서 뷔는 지난 12일 자신의 SNS에 특급전사 표식과 대한민국 육군 표장이 부착된 군복 차림의 사진을 올린 바 있다.

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