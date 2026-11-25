이재명 대통령은 25일 5·18 민주화운동 진압 등 신군부 시기 헌법질서와 인권을 침해한 행위와 관련해 수여된 정부포상이 대거 취소된 것을 두고 “당연한 조치”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 정부포상 취소 관련 글을 공유하며 “반인권범죄 가담, 내란범죄 수행자들의 서훈 박탈, 만시지탄이나 너무 당연한 조치”라고 적었다. 이어 “앞으로도 마지막 한 명까지 역사 교정은 쭉 계속될 것”이라고 덧붙였다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

전날 국무회의에선 5·18 민주화운동 진압, 삼청교육 피해사건 등과 관련해 부적절한 정부포상을 취소하는 내용의 서훈 취소안이 심의·의결됐다. 경찰청에 따르면 이번 취소 대상은 102명에게 수여된 정부포상 104점으로, 1980년 5·17 비상계엄 확대조치와 간첩 재심 무죄 사건 관련자에 수여됐던 포상도 이에 포함됐다. 훈격별로는 훈장 12점, 포장 4점, 대통령표창 42점, 국무총리표창 46점이다. 이와 관련된 장관 표창 69점도 함께 취소했다.

경찰청은 올해 2월부터 역대 경찰관에게 수여된 정부포상 10만여건을 전수조사해 민주화운동 진압 등 반헌법적 행위와 관련된 포상의 취소 절차를 추진해왔다. 이번에는 12·12 군사쿠데타 이후 신군부의 정권 찬탈과 체제 유지 과정에서 헌법질서와 인권을 침해한 사건을 중점적으로 살폈다.

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