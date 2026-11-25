미국의 팝스타 겸 배우 제니퍼 로페즈가 과거 파격적인 무대 의상을 입고 공연한 뒤 아들에게 들었던 뜻밖의 질문을 공개했다.

로페즈는 지난 23일(현지시간) 미국 토크쇼 ‘드류 배리모어 쇼’에 출연해 쌍둥이 자녀 맥스와 엠미(현재 18세)와 관련된 일화를 소개했다.

제니퍼 로페즈 인스타그램 캡처

그는 약 10년 전 첫 라스베이거스 레지던시 공연 당시의 일을 회생했다. 2016년 1월 시작한 공연 ‘올 아이 해브(All I Have)’의 개막 무대에 자녀들을 초대했을 때, 쌍둥이는 7세의 나이였다.

공연을 마친 뒤 아들 맥스가 어머니에게 다가왔다. 로페즈는 아들이 공연이 훌륭했다는 칭찬을 할 것으로 예상했다. 그러나 맥스의 입에서 나온 말은 예상과 달랐다. 맥스는 “엄마는 왜 무대에서 한 번도 바지를 입지 않느냐”고 물었다.

로페즈는 당시 상황을 떠올리며 웃음을 터뜨렸다. 그는 “아들이 공연이 정말 좋았다고 말할 줄 알았는데 그런 질문을 했다”며 “아들에게는 내가 입은 옷이 상당히 이상하게 보였을 수도 있겠다고 생각했다”고 말했다.

아들의 질문에 대한 대답은 간단했다. 로페즈는 “‘엄마는 쇼걸이야. 춤추는 사람이자 쇼걸이야. 내가 하는 일이 바로 그런 거야’라고 설명했다”고 밝혔다.

로페즈는 화려한 무대 의상과 과감한 퍼포먼스로 유명하다. 몸에 밀착되는 보디슈트와 반짝이는 장식이 달린 의상 등을 즐겨 입으며 무대 위에서 자신의 춤과 음악을 시각적으로 표현해 왔다. 그는 아들의 질문 이후에도 이같은 무대 스타일을 바꾸지 않았다.

로페즈는 1990년대 후반 가수와 배우로 본격적인 활동을 시작했다. 영화 ‘아나콘다’, ‘웨딩 플래너’, ‘메이드 인 맨해튼’ 등에 출연해 배우로 입지를 다졌으며, 가수로도 ‘If You Had My Love’, ‘Jenny from the Block’ 등의 히트곡을 발표하며 세계적인 팝스타로 자리 잡았다.

로페즈는 전 남편인 가수 마크 앤서니와의 사이에서 2008년 쌍둥이 맥스와 엠미를 얻었다.

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