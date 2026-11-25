건강 보험을 적용받아 탈모 치료제를 복용하던 환자들이 치료 전 두피 사진이 없어 고가의 약값 전액을 부담해야 할 처지에 놓였다. 게티이미지뱅크

탈모 치료제에 건강보험이 적용되면서 환자들의 약값 부담이 줄었지만, 치료 전 두피 사진이 없다는 이유로 일부 환자가 보험 혜택을 받는 데 어려움을 겪고 있다.

치료 전 탈모 상태를 입증할 자료를 확보하지 못한 환자들은 급여 적용이 제한되거나 이미 받은 보험 혜택을 환수당할 가능성까지 우려하고 있다.

25일 조선대병원 등에 따르면 올루미언트를 복용하는 환자 20여명이 과거 두피 사진을 제출하지 못해 건강보험 적용에 어려움을 겪고 있다.

올루미언트는 2023년 3월 국내에서 성인 중증 원형탈모 치료제로 허가받은 약이다. 올해 7월부터 건강보험 급여가 적용되면서 기존 월 50여만원이던 약값은 10여만원 수준으로 줄었다.

문제는 건강보험심사평가원의 급여 심사 과정에서 불거졌다. 심평원은 의사 소견이나 진료 기록만으로는 투약 전 탈모 정도를 객관적으로 평가하기 어렵다며 치료 전 두피 상태를 확인할 수 있는 사진을 요구하고 있다.

급여 적용을 받으려면 머리카락의 50% 이상이 빠졌거나, 20~50%가 빠지면서 눈썹까지 탈모가 진행된 경우 등 급여 기준을 충족해야 한다. 스테로이드나 면역억제제 등 기존 약물로 3개월 이상 치료했음에도 호전되지 않았다는 요건도 갖춰야 한다.

그러나 건강보험 적용 전부터 비급여로 치료받은 환자들은 두피 사진을 별도로 촬영해두지 않은 경우가 많다. 탈모가 심한 모습을 남기는 것을 꺼려 사진을 찍지 않은 환자도 있다.

치료를 시작한 뒤 머리카락이 일부 자라난 경우에는 현재 사진만으로 과거 탈모 상태를 입증하기도 어렵다. 환자들은 다시 월 50여만원의 약값을 부담해야 할 가능성과 함께, 그동안 적용받은 건강보험 급여가 환수될 수 있다는 우려도 제기하고 있다.

병원별로는 환자 대응에 차이가 있었다. 전남대병원은 환자 접수 단계부터 두피 사진을 촬영하고 있어 사진 제출 문제로 급여 적용에 어려움을 겪는 사례는 없다고 전했다.

심평원은 급여 기준 충족 여부를 판단하려면 객관적인 자료가 필요하다는 입장이다. 이에 따라 치료 전 사진 제출을 요구하는 방침을 변경할 계획은 없다고 밝혔다.

심평원 관계자는 “보험 적용을 받으려면 탈모 범위를 평가하는 점수인 SALT(Severity of Alopecia Tool) 기준을 충족해야 하고, 탈모 범위를 확인할 수 있는 사진이나 그림이 필요하다”며 “7월 이후 진료분부터 같은 기준을 적용했으나 의학적 자문 등 심사에 통상 2~3개월이 걸려 사진 보완 요구 등의 결과가 이달 통보된 것으로 보인다”고 말했다.

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