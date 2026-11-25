가수 김종국이 어린 시절 어머니와 함께 부업을 하며 보냈던 기억을 털어놓으며 넉넉하지 않았던 당시 가정형편을 전했다.

김종국은 24일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 프로그램 ‘상남자의 여행법 in 마나도’에서 추성훈, 안재현과 식사를 하던 중 어린 시절 가족과 함께했던 부업 이야기를 꺼냈다.

SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 방송화면 캡처

새우 껍질을 벗기던 김종국은 “단순 노동을 좋아했다. 우리 집도 옛날부터 부업을 많이 했다”며 “옆에서 아버지와 어머니를 도와드리고 용돈을 받았다”고 말했다.

특히 어머니가 집안 살림에 보탬이 되기 위해 일감을 하나라도 더 구하려고 애썼던 기억을 떠올렸다. 당시 어머니는 바비 인형의 옷을 뒤집어 실밥을 제거하는 부업을 했다. 김종국도 어머니를 따라 일감을 받으러 경기도 시흥까지 오가기도 했다.

어머니는 조금이라도 많은 일감을 가져오기 위해 인형 옷을 커다란 보따리에 담아 왔다. 짐이 워낙 많아 버스를 탈 때도 어려움이 있었다. 김종국은 “보따리가 커서 버스를 타려고 하면 잘 안 태워줬다”며 “어머니와 눈치를 보면서 버스에 실어 왔다”고 설명했다.

김종국은 “도대체 얼마를 벌었길래 그렇게 하셨느냐고 물어봤더니 3500원을 벌었다고 하셨다”며 “그것도 사는 데 얼마나 도움이 많이 됐는지 아느냐고 말씀하셨다”고 전했다.

SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 방송화면 캡처

그는 고등학교를 졸업할 때까지 집에서 부업을 도왔다고 밝혔다. 어머니의 인형 옷 손질뿐 아니라 삼촌 회사에서 보일러 부품을 만드는 작업까지 거들었다.

이야기를 들은 안재현은 김종국의 평소 절약 습관을 이해한다는 듯 “그래서 형한테 알뜰함이 있구나”라고 고개를 끄덕였다.

김종국의 실용적인 소비 성향은 선물 취향에서도 드러났다. 안재현이 콘서트나 경기 때 어떤 선물을 받으면 좋겠느냐고 묻자 김종국은 “꽃다발이 제일 아깝다”고 답했다. 이어 “비누나 치약 같은 생필품이 가장 좋다”며 브랜드도 중요하지 않다고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지