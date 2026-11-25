잇따른 급락 끝에 전날 급반등했던 코스피가 25일 장 초반 4% 넘게 하락해 단숨에 4,700대로 밀려났다.



이날 오전 9시 22분 현재 코스피 지수는 전장보다 231.14포인트(4.62%) 내린 4,774.89다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 시세 전광판 앞을 지나고 있다. 이날 코스피는 전장보다 197.03포인트(3.94%) 내린 4809.00으로 시작했다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 197.03포인트(3.94%) 내린 4,809.00으로 출발해 하락세가 강해졌다.



한때 5%가 넘는 급락세를 보이자 오전 9시 8분경 '매도 사이드카'(프로그램 매도호가 일시 효력정지)가 발동됐다.



유가증권시장에서 외국인이 4천206억원 순매도하고 있다. 하루 만에 '팔자' 전환이다. 기관도 554억원 순매도 중이다.



개인은 4천487억원, 기타법인은 256억원 순매수하고 있다.



코스피200선물 시장에서 외국인은 959억원 매도 우위다.



장 초반 급락세는 간밤 뉴욕증시에서 나스닥 종합지수는 1.48%, 필라델피아 반도체 지수가 7.88% 내리는 등 미국 기술주가 약세를 보인 영향으로 보인다.



스캔들로 물러났던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 경영에 복귀했지만, 그를 대상으로 한 미국 상원의 청문회와 당국의 회계 조사 등으로 불안이 여전한 상황이다.



미국이 조만간 '과잉생산 관세'를 발표, 중국에 비교적 높은 수준의 관세를 부과할 것이라는 관측이 나온 점도 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다.



전날 6%대 강세를 보였던 삼성전자[005930]와 SK하이닉스는 각각 7.39%, 7.08% 급락하고 있다.



SK스퀘어[402340](-8.25%), LG에너지솔루션[373220](-1.75%), 삼성전기[009150](-8.39%), 현대차[005380](-2.18%) 등 시가총액 상위 종목 대다수가 약세다.



셀트리온[068270]은 1.67% 오르고 있고, 삼성바이오로직스[207940](-0.16%)는 보합권에서 등락 중이다.



한국화장품[123690](19.21%), 토니모리[214420](6.09%), 에이피알[278470](6.08%) 등 일부 화장품주는 강세다.



이병철 다올금융그룹 회장의 경영권 매각설이 제기된 다올투자증권[030210]은 16.82% 급등 중이다.



업종별로 보면 제약(0.62%)을 제외하고 전기·전자(-6.78%), 기계·장비(-5.25%), 의료·정밀(-4.08%), 건설(-3.62%) 등 전 종목이 내리고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 21.39포인트(3.21%) 내린 644.49다.



지수는 전장보다 11.67포인트(1.75%) 내린 654.21로 출발해 하락세가 강해졌다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 482억원, 78억원 순매도 중이다. 개인은 534억원 매수 우위다.



시가총액 상위 종목 중 에코프로[086520](-4.01%), 에코프로비엠[247540](-5.09%), 주성엔지니어링[036930](-9.28%), 심텍[222800](-6.15%), 이오테크닉스[039030](-7.11%) 등 대다수 종목이 내리고 있다.



알테오젠[196170](1.88%)은 강세다. 레인보우로보틱스[277810](-1.11%)와 로보티즈[108490](0.68%) 등 로봇주는 보합권에서 등락 중이다.

<연합>

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