길을 가던 9세 여자아이를 유인하려 한 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

부산지방법원. 연합뉴스

25일 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 형사2단독 이유섭 판사는 미성년자유인미수 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고하고 보호관찰을 명령했다.

A씨는 지난 7월10일 오후 6시쯤 부산 사상구의 한 길거리에서 맞은편에서 걸어오던 B양(9)에게 “같이 가자”고 말하며 유인하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. B양은 부모에게 전화를 거는 척하며 현장을 벗어나 범행은 미수에 그쳤다.

A씨는 2023년에도 동종 범죄로 징역형의 집행유예를 선고받은 전력이 있는 것으로 전해졌다.

재판부는 “피고인이 아동을 유인하려다가 미수에 그친 범행으로 피해 아동이 상당한 정신적 충격을 받았을 것으로 보인다”며 “동종 범죄로 처벌받고도 다시 범행해 비난 가능성이 높다”고 지적했다.

이어 A씨의 정신질환이 범행에 상당한 영향을 미친 것으로 보이는 점과 사건 직후 병원에 입원해 치료받은 점, A씨의 형이 지속적인 치료와 재발 방지를 다짐한 점 등을 양형 사유로 들었다.

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