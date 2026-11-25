그룹 f(x) 출신 가수 엠버가 결혼과 출산에 대한 달라진 생각을 공개했다. 과거에는 30대 중반이면 결혼해 아이를 키우고 있을 것으로 생각했지만, 이제는 결혼하지 않거나 평생 아이 없이 살아가는 것도 괜찮다는 입장이다.

엠버는 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 일상과 가치관에 관한 약 3분 분량의 영상을 올렸다.

영상에서 그는 “나는 34세 싱글 여성이다. 지금쯤이면 결혼해서 아이가 한두 명 정도 있을 줄 알았다”며 “하지만 지금은 결혼하지 않거나 평생 아이를 갖지 않을 수도 있겠다는 생각이 든다. 그래도 괜찮다”고 말했다.

엠버 인스타그램 캡처

주변 친구들의 결혼과 출산도 자신의 삶을 돌아보는 계기가 됐다고 설명했다. 엠버는 “친구들 대부분이 결혼해 아이를 키우고 있다. 나도 이모이자 대모가 됐다”며 “그렇게 불리는 것은 정말 좋지만, 동시에 내 상황에 대해서도 생각하게 된다”고 털어놨다.

엠버는 현재 연애에도 관심이 없다고 했다. 그는 “지금은 데이트에 전혀 관심이 없고 신경도 쓰이지 않는다”며 “사람들이 싫어진 염세주의자처럼 아무도 내게 가까이 오지 않았으면 하는 기분”이라고 농담 섞인 표현으로 자신의 심경을 전했다.

다만 결혼 가능성을 완전히 닫아둔 것은 아니라고 했다. 엠버는 “어쩌면 6개월 뒤 갑자기 ‘여러분, 저 결혼해요’라고 발표할 수도 있다”며 “앞으로 어떻게 될지는 아무도 모른다”고 말했다.

결혼과 출산 대신 좋은 이모나 대모로 살아가는 삶에도 만족감을 나타냈다. 엠버는 “멋진 이모가 되는 데는 장점이 많다. 아이들에게 선물을 들고 나타나면 세상에서 가장 멋진 사람이 될 수 있고, 그 다음에는 떠나면 된다”고 웃으며 말했다.

이어 “아이들을 좋아하고 함께 놀아주는 것도 좋아한다”며 대모나 이모가 필요한 사람은 자신에게 연락하라 말했다. 또한 “그냥 평생 멋진 이모로 살아도 좋겠다”고 덧붙였다.

특히 엠버는 과거 자신이 꿈꿨던 미래와 현재의 삶이 다르다고 해서 죄책감을 느낄 필요는 없다는 생각도 밝혔다. 그는 “어린 시절의 내가 품었던 희망과 꿈이 지금의 나에게 죄책감을 안겨줄 이유는 없다”며 “나는 나만의 사람이고, 여러분도 각자의 삶을 살아가는 사람”이라고 강조했다.

엠버는 2009년 SM엔터테인먼트 소속 그룹 f(x)로 데뷔했다. ‘라차타’, ‘누 예삐오’, ‘핫 서머’, ‘일렉트릭 쇼크’ 등의 곡으로 인기를 얻었으며, 그룹 활동 이후에는 솔로 가수로 활동 영역을 넓혔다. 현재는 미국 등 해외를 중심으로 음악 활동을 이어가고 있다

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