이돈호 변호사가 어린 시절 경제적으로 어려웠던 가정환경을 털어놓으며 자신과 형제를 위해 헌신한 어머니에게 감사의 마음을 전했다.

이 변호사는 25일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’의 ‘도전! 꿈의 무대’ 코너에 출연했다. 이날 방송은 변호사들이 노래 실력을 겨루는 ‘변호사 노래자랑’ 특집으로 꾸며졌다.

이 변호사는 고등학생 시절 어머니에게 공부하라는 말을 한 번도 듣지 않았다고 밝혔다. 대학수학능력시험 당일에도 어머니는 시험장을 찾지 않았다.

KBS 1TV ‘아침마당’ 방송화면 캡처

그는 20여 년이 지난 뒤 어머니에게 당시 시험장에 오지 않은 이유를 물었다고 설명했다. 그러자 어머니는 “엄마가 있으면 네 마음만 급해진다”고 말한 뒤 “솔직히 엄마는 공부에는 관심이 없었다. 돈 벌러 가야 한다”는 현실적인 답을 했다고 전했다. 이 변호사는 당시 어머니가 자녀들의 생계를 책임지느라 공부를 챙길 여유조차 없었다고 회상했다.

이어 이 변호사가 22세가 됐을 때 아버지가 세상을 떠나면서 가정이 다시 경제적 위기를 맞았다. 그러나 어머니는 어려운 상황에서도 흔들리지 않고 형제를 지켜냈다. 이 변호사는 어머니가 겪어온 희생과 헌신을 언급하며 고마움을 전했다.

이날 방송에서는 어머니의 재치 있는 답변도 눈길을 끌었다. 진행자가 아들을 훌륭하게 키웠는데 용돈을 많이 받느냐고 묻자 어머니는 “이미 일시불로 연금에 다 부어놨다”고 답했다.

이어 “만약에 결혼하게 돼서 (나한테) 돈을 많이 주면 여자가 잔소리할까 봐 다음에 안 줄 수 있도록 다 해놨다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “정말 똑똑하고 훌륭한 아들을 둬서 정말 기쁘다”며 아들에 대한 애정을 드러냈다.

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