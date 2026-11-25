최혜원 베이비뵨 지사장(왼쪽)과 박미혜 이대엄마아기병원장이 지난 14일 이대서울병원에서 열린 ‘제3회 이화리틀히어로’ 행사에서 이른둥이의 건강한 성장을 응원하며 아기띠와 전용 액세서리 후원 기념촬영을 하고 있다. 이화여자대학교의료원 제공

세상에 조금 일찍 발을 내디딘 ‘이른둥이(미숙아)’들과 그 곁을 묵묵히 지켜온 부모들이 한자리에 모여 서로의 용기를 다독였다. 저출산과 고령 산모 증가로 고위험 분만이 늘어나는 가운데, 작은 생명을 지켜내는 의료진과 가족들의 연대가 잔잔한 울림을 전하고 있다.

25일 이화의료원에 따르면 이대엄마아기병원(병원장 박미혜)은 지난 14일 서울 강서구 이대서울병원 컨벤션센터 대강당에서 세계미숙아의 날을 기념한 ‘제3회 이화리틀히어로’ 행사를 열고 이른둥이의 건강한 성장을 응원했다. 매년 열리는 이 행사는 퇴원 후에도 양육 과정에서 숱한 불안을 마주하는 이른둥이 부모들에게 실질적인 의학 정보를 제공하고 심리적 지지를 보내기 위해 마련됐다.

이날 강연은 부모들이 일상에서 가장 두려워하는 현실적인 고민을 해소하는 데 집중됐다. 허호민 이대서울병원 소아청소년과 교수는 ‘우리 아이 소화기 증상, 지켜봐도 괜찮을까요?’를 주제로 미숙아의 미성숙한 소화기 관리법을 짚어줬으며, 최수진 언어치료사는 ‘아이의 언어를 읽는 시간’ 강연을 통해 발달 지연에 대한 막연한 불안감을 덜어주는 언어 발달 가이드를 제시했다. 강연 직후 이어진 질의응답 시간에는 아이의 작은 변화에도 노심초사하던 부모들이 의료진과 직접 눈을 맞추며 고민을 털어놓았다.

지난 14일 이대서울병원 컨벤션센터 대강당에서 열린 ‘제3회 이화리틀히어로’ 행사에 참석한 의료진과 이른둥이 가족들이 주먹을 쥐고 파이팅 포즈를 취하며 기념촬영을 하고 있다. 이화여자대학교의료원 제공

이대엄마아기병원은 생명의 시작이 위태로운 순간마다 든든한 버팀목 역할을 해내고 있다. 고령 산모와 난임 시술 증가로 고위험 임신이 늘어나는 추세 속에서도 월평균 180건 이상의 분만을 안정적으로 이끌고 있으며, 지난 10월에는 누적 분만 8000례를 돌파했다. 분만실과 신생아중환자실(NICU), 고위험산모태아집중치료실(MFICU)을 한 층에 배치한 원스톱 동선과 24시간 밀착 케어, 주치의 분만제 등 특화된 시스템이 작은 생명들을 살려내는 원동력이다.

심소연 고위험신생아집중치료센터장(소아청소년과)은 “사전 등록이 조기 마감될 정도로 해마다 부모님들의 참여 열기가 뜨거워지고 있다”며 “인큐베이터 안에서의 고된 시간을 이겨내고 씩씩하게 자라준 아이들의 성장을 함께 축하하고, 긴 터널을 지나온 부모님들께 따뜻한 위로가 전해졌길 바란다”고 말했다.

행사에는 이른둥이들의 첫걸음을 응원하는 온정도 더해졌다. 육아용품 브랜드 베이비뵨은 아이와 부모가 신체적·정서적으로 깊이 교감하며 회복할 수 있도록 아기띠와 전용 액세서리를 후원했다.

최혜원 베이비뵨 지사장은 “작게 태어났지만 누구보다 큰 용기를 보여준 리틀히어로들과 가족들에게 작은 힘이 되고 싶었다”고 전했다.

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