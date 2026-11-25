젠슨 황 최고경영자(CEO)를 복귀시킨 엔비디아 이사회의 독립성과 감독 기능이 도마에 올랐다. CEO의 사내 행동강령 위반 논란이 해소되지 않은 상황에서 이사회마저 제 역할을 하지 못했다는 비판이 나오면서, 황 CEO의 복귀 결정이 회사에 더 큰 경영 리스크가 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). EPA연합뉴스

24일(현지시간) CNN방송과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 황 CEO의 복귀는 당장 시장의 환영을 받았지만 기업 지배구조 측면에서는 오히려 엔비디아의 취약성을 드러냈다는 평가가 나온다.

논란의 중심에는 이사회의 급격한 입장 변화가 있다. 이사회는 지난 17일까지 황 CEO의 재선임 의사가 없다고 밝혔지만, 일주일도 지나지 않아 만장일치로 복귀를 의결했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 직접적인 개입이 부각된 가운데 이사회가 기존 입장을 뒤집으면서 독립적인 의사결정 기구로서 제 기능을 했는지 의문이 제기됐다.

기업 지배구조 전문가들은 이사회의 결정에 강한 우려를 나타냈다. 데이비드 요피 하버드 경영대학원 교수는 NYT에 황 CEO의 복귀를 두고 “이사회를 거세한 것과 같다”며 “이사회가 대통령의 하수인처럼 보이고 주주와 공동체의 이익을 지키는 관리인으로 남을 수 있는지에 대한 명백한 의문을 준다”고 말했다.

이사회가 애초부터 CEO를 견제할 장치를 제대로 갖추지 못했다는 지적도 나온다. 황 CEO가 물러나기 전부터 이사회 의장 자리는 공석이었고, 유사시에 대비한 후계자도 마련돼 있지 않았다. CEO에게 권한이 과도하게 집중된 상황에서 이사회마저 독립적인 감독 기능을 수행하지 못했다는 것이다.

‘CEO들의 조언자’로 알려진 제프리 소넨펠드 예일대 교수는 이를 “기업 지배구조의 완전한 실패”라고 규정하며 이사회 전원 사임을 촉구했다.

황 CEO를 둘러싼 조사도 끝나지 않았다. 그가 인정한 고객사 및 부하 직원과의 부적절한 관계가 사내 행동강령 위반에 해당한다는 지적이 나온다. 의회와 이사회 특별위원회의 조사 결과에 따라 국가안보에 해를 끼쳤는지에 관한 의혹으로까지 번질 가능성도 거론된다. 복귀 결정이 조사 결과에 따라 더 큰 부담으로 돌아올 수 있는 이유다.

CNN은 황 CEO를 ‘걸어 다니는 도덕적 해이’라고 표현하며 이번 복귀를 금융위기 당시 구제금융 논쟁에 빗댔다. 위기에 처한 기업을 구제하면 경영진이 실패의 책임을 피할 수 있다고 여기고 오히려 더 무모한 행동을 할 수 있다는 게 당시 제기된 모럴해저드의 핵심이다. 황 CEO 역시 논란에도 경영권을 되찾으면서 잘못된 선례를 남길 수 있다는 지적이다.

지난 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026 행사장에 관계자들이 서 있다. 연합뉴스

에릭 탤리 컬럼비아대 로스쿨 기업지배구조 교수는 황 CEO의 복귀로 엔비디아가 주주 소송과 안보 관련 정치적 감시에 노출됐다고 지적했다. 그는 “(도박) 주사위를 던진 셈이고 ‘스네이크 아이’(주사위 두 개 모두 1이 나오는 경우)가 나오지 않기를 바랄 뿐”이라고 말했다. 복귀를 결정한 이사회가 향후 조사 결과와 법적 책임까지 감당해야 할 수 있다는 경고다.

시장의 반응도 엇갈렸다. 엔비디아 주가는 황 CEO의 복귀 발표 이후 전날 31% 급등했지만 이날 6% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 1.5% 떨어졌다. 황 CEO의 복귀로 당장의 경영 공백은 해소했지만, 이사회의 독립성과 CEO의 책임을 둘러싼 논란은 여전히 남아 있다.

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