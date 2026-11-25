배우 차정원의 배우 하정우와 결혼을 앞둔 가운데 팬들의 아쉬움 섞인 반응이 이어졌다.

차정원은 24일 소셜미디어에 "#광고 #ysl"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진 속 차정원은 명품 브랜드 가방을 어깨에 멘 채 다양한 포즈를 취했다. 차분한 분위기의 카페를 찾아 전신사진 등을 남기기도 했다.

차정원은 오는 12월13일 하정우와 결혼식을 올린다. 양측은 지난 10월 공식 발표를 통해 결혼 소식을 알렸다. 지난 23일엔 지인들에게 전달된 청첩장이 공개돼 화제를 모았다.

이와 관련해 평소 차정원의 유튜브 채널을 즐겨보던 팬들은 결혼 소식을 직접 언급하지 않은 데 아쉬움을 나타냈다.

일부 팬들은 차정원이 소셜미디어를 통해 팬들과 소통하는 게시물보다 광고 게시물을 더 자주 올린다는 점도 지적했다.

한편 공개된 청첩장에 따르면 차정원과 하정우는 10년 간의 열애 끝에 결혼한다. 하정우는 1978년생으로 올해 48세이고 차정원은 1989년생으로 37세다.

<뉴시스>

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