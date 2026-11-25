남해고속도로에서 트레일러가 넘어지면서 뒤따르던 차량 5대가 잇따라 충돌해 3명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

25일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 5시쯤 경남 김해시 진례면 남해고속도로 순천 방향 진례분기점 인근 진례천교 1차로에서 트레일러가 전도됐다. 이후 뒤따르던 승용차 5대가 넘어진 트레일러와 잇따라 충돌했다.

25일 오전 5시쯤 경남 김해시 진례면 남해고속도로 순천 방향 진례분기점 진례천교 지점 1차로에서 트레일러가 전도됐다. 국가교통정보센터 CCTV 화면 캡처

이 사고로 트레일러 탑승자 1명과 승용차 탑승자 2명 등 3명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌고, 다른 1명도 중상을 입고 병원에서 치료받고 있다.

고속도로 순찰대는 사고 지점 4개 차로 가운데 3개 차로를 통제하고 전도된 트레일러를 세우는 등 현장을 수습하고 있다.

김해시는 오전 6시16분쯤 사고에 따른 차량 정체가 예상된다며 우회도로 이용을 당부하는 안전 안내 문자를 발송했다. 한국도로공사 부산경남지역본부는 오전 7시 기준 남해고속도로 순천 방향 3㎞와 남해고속도로 제2지선 냉정분기점 일대 5㎞ 구간에서 차량 정체가 이어지고 있다고 밝혔다.

경찰은 대형 화물차와 승용차 2대가 먼저 추돌한 뒤 다른 승용차 2대가 추가로 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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