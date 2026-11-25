젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 코스피가 5000선을 회복했지만 정작 증시 반등을 주도한 것은 반도체가 아닌 로봇과 자동차, 이차전지 업종이었다는 분석이 나왔다. 올해 상반기 증시 상승을 견인했던 반도체 등 기존 주도주에 대한 수급 부담이 여전한 만큼 향후 상대적으로 상승폭이 작았던 업종들이 수익률 격차를 좁히는 ‘키 맞추기’ 장세가 펼쳐질 것이란 전망이다.

코스피가 전 거래일 대비 297.49p(6.32%) 오른 5006.03에 마감한 지난 24일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 지난 10월30일부터 오늘까지 코스피 차트가 표시되어 있다. 연합뉴스

상상인증권은 25일 보고서를 내고 전날 코스피 반등에 대한 분석 결과를 내놨다. 이날 한국거래소에 따르면 24일 코스피는 전일 대비 6.32% 오른 5006.03포인트에 장을 마쳤다. 지난 20일 4000포인트대로 주저 않은 이후 3거래일 만에 5000포인트를 회복했다. 시장에선 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀가 국내 증시 반등에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석을 내놨다.

앞서 엔비디아 이사회가 젠슨 황의 CEO 복귀를 공식 발표하면서 미국 나스닥지수와 필라델피아 반도체지수는 각각 6.5%, 14% 급등했다. 시장은 이에 힘입어 전날 국내 증시도 강하게 반등했다고 분석했다.

다만 강혜성 상상인증권 연구원은 25일 보고서에서 “약세장에서 증시의 하락을 주도한 것은 반도체와 IT하드웨어였으나, 반등을 주도한 것은 로봇, 자동차, 이차전지 섹터였다”고 지적했다. 반도체 업종의 경우 반등의 계기가 마련됐음에도 기존에 쌓인 수급 부담에서 벗어나지 못하는 모습을 보였다는 것이다.

강 연구원은 “수급적 부담이 덜한 차기 주도 섹터(로봇, 이차전지 등)의 강세 흐름과 대비하여, 반도체, IT하드웨어의 경우 오후에는 매수세가 매도세에 밀리는 모습이 연출됐다”고 설명했다.

최근 증시의 급반등에 숏커버링(공매도한 주식을 되사들이는 거래)이 영향을 미쳤다는 점도 유의해야 한다고 지적했다. 미국 증시에서도 급반등 이후 재차 차익실현 매물이 출회됐으며 반도체와 기술주에 집중됐던 자금이 헬스케어와 소비재로 이동하는 순환매 장세가 나타났다는 것이다.

국내 증시에서도 지난 10월 이후 증시 급락과 반등 과정에서 상대적으로 양호한 수익률을 기록했던 필수소비재와 미디어·엔터테인먼트 업종의 주가가 여전히 유지되고 있다는 점에 주목했다. 기존 주도주에 대한 수급 부담이 지속되면서 투자자들의 관심이 다른 업종으로 분산되고 있다는 분석이다.

강 연구원은 “상반기 주도주에 대한 수급적 부담이 증시에 영향을 미치고 있음이 확인된다”며 “향후 증시의 등락 과정에서도 상반기 벌어졌던 업종의 키 맞추기 장세가 나타날 것으로 전망한다”고 강조했다.

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