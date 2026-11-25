이재명 대통령이 5·18 민주화운동 진압과 삼청교육 등 과거 인권침해 행위에 가담한 경찰관들에게 수여된 정부포상이 취소된 데 대해 “너무 당연한 조치”라고 밝혔다. 경찰이 신군부 시기 반헌법적 행위와 관련된 경찰관 102명의 포상을 취소한 데 이어 추가적인 포상 취소 작업도 이어질 전망이다.

이 대통령은 25일 엑스(X)에 관련 보도를 공유하며 “반인권 범죄 가담이나 내란 범죄 수행자들의 서훈 박탈은 만시지탄이나 너무 당연한 조치”라고 적었다. 이어 “앞으로도 마지막 한명까지 역사교정은 쭉 계속될 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

앞서 경찰청은 전날 열린 국무회의에서 경찰관 102명에게 수여된 정부포상 104점을 취소하는 안건이 심의·의결됐다고 밝혔다. 관련 장관 표창 69점도 함께 취소됐다.

취소 대상은 삼청교육 관련자 72명(73점), 5·18 민주화운동 진압 관련자 18명(18점), 1980년 5·17 비상계엄 확대 조치 관련자 8명(8점), 재심에서 무죄가 확정된 간첩 사건 관련자 4명(5점)이다. 훈격별로는 훈장 12점, 포장 4점, 대통령표창 42점, 국무총리표창 46점이다.

경찰청은 12·12 군사쿠데타 이후 신군부의 정권 찬탈과 체제 유지 과정에서 헌법질서와 인권을 침해한 사건을 중심으로 포상 적정성을 검토했다. 주요 공적이 5·18 민주화운동 진압이나 관련 행위, 삼청계획 5호 추진과 삼청사범 단속, 5·17 비상계엄 확대 이후 계엄 업무 관여 등으로 확인된 경우가 대상에 포함됐다.

경찰청은 신군부의 국헌문란과 내란 행위에 대한 사법적 판단을 토대로 포상 공적과 수여 시기, 대상자의 당시 직위와 소속 등을 살폈다. 그 결과 헌법질서를 침해하고 신군부의 반헌법적 행위에 기여한 공적은 대한민국을 위한 공적으로 인정할 수 없다고 판단했다. 이에 상훈법 제8조의 ‘거짓 공적’을 취소 사유로 적용했다.

사진=이재명 대통령 엑스(X) 계정 캡처

이번 조치는 올해 7월에 이어 두 번째 정부포상 취소다. 경찰청은 지난 7월21일 불법체포·구금과 가혹행위가 인정돼 재심에서 무죄가 확정된 남민전 사건 등 5개 사건 관련자 20명에게 수여된 정부포상 36점을 취소했다.

경찰청은 올해 2월부터 역대 경찰관에게 수여된 정부포상 10만여건을 전수조사하고 있다. 과거 위법한 국가권력 행사와 관련해 수여된 부적절한 포상을 추가로 발굴해 취소하는 한편, 국가권력의 위법한 행사에 맞서다 징계나 퇴직 등 불이익을 받은 경찰관의 명예를 회복하는 작업도 추진할 계획이다.

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