아픈 아이를 돌보느라 여행 한 번 제대로 떠나지 못한 부모에게 호텔 객실을 내어주는 기업이 있다. 화재 현장에서 지친 소방관을 위해 휴식 차량을 만들고, 홀로 사는 노인의 구조 요청에 인공지능(AI)으로 응답하는 기업도 있다. 현금이나 물품을 기부하는 데 그치지 않고 기업이 보유한 시설과 기술을 사회문제 해결에 활용하는 사례들이다.

한화호텔앤드리조트 제공

25일 재계에 따르면 한국경제인협회는 전날 서울 여의도 FKI컨퍼런스센터에서 ‘2026 시슐랭스타 어워즈’를 열고 우수 사회공헌 프로그램 10개를 선정해 시상했다. 총 113개 프로그램이 응모했으며 전문가 심의와 국민 6만1965명의 투표를 거쳐 대기업 7곳과 중소기업 3곳이 최종 선정됐다. 경쟁률은 약 11대 1이었다.

올해 처음 마련된 시슐랭스타는 기업의 사회적책임(CSR)과 세계적인 미식 안내서 미슐랭 가이드를 결합한 명칭이다. 산업통상부와 보건복지부가 후원한다.

한화호텔앤드리조트는 중증 환아 가족의 휴식을 지원하는 ‘쉬어가도 괜찮아’ 프로젝트로 산업통상부 장관상을 받았다.

2024년 한화갤러리아, 서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터와 함께 시작한 사업이다. 장기간 간병과 돌봄으로 신체적·정신적 피로가 쌓인 가족들에게 환아와 잠시 떨어져 쉴 기회를 제공한다.

중증 환아 가족에게는 무료 숙박권이 생겨도 여행을 떠나기 어렵다는 문제가 있다. 아이를 안심하고 맡길 곳이 마땅치 않아서다.

한화는 이 문제를 해결하기 위해 의료기관과 손잡았다. 환아가 전문 의료진의 돌봄을 받는 동안 가족은 전국 한화호텔과 리조트에서 휴식을 취할 수 있다.

사업 첫해부터 이달까지 총 274가정, 867명이 참여했다. 참가자 10명 중 9명은 스트레스 해소와 정서적 회복에 큰 도움이 됐다고 답했다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “휴식 사각지대에 놓인 중증 환아 돌봄 가족들의 온전한 휴식을 돕고자 시작한 프로젝트가 뜻깊은 결실로 이어져 기쁘다”고 말했다.

현대자동차그룹은 자동차 제조 기술을 소방관의 안전과 건강을 지키는 데 활용하고 있다.

2023년 전국 소방본부에 소방관 회복지원차 10대를 기증한 데 이어 2024년에는 제주에 수소전기버스 기반의 회복지원차를 전달했다.

화재 진압이나 구조 작업이 길어질 경우 소방관들이 현장에서 휴식을 취하고 체력을 회복할 수 있도록 제작한 차량이다. 수소전기버스는 차량에서 배기가스가 나오지 않아 장시간 대기할 때도 쾌적한 휴식 공간을 제공할 수 있다.

올해 2월에는 소방청과 공동 개발한 무인소방로봇 4대를 기증했다. 소방관이 직접 진입하기 어려운 화재 현장에 원격으로 투입할 수 있는 장비다.

국립소방병원에도 구급차와 의료용 착용 로봇 등을 지원하며 소방관의 치료와 재활을 돕고 있다.

삼성화재는 시각장애인의 이동권을 보장하기 위한 안내견 사업으로 수상 명단에 이름을 올렸다.

1993년 설립된 삼성화재 안내견학교는 올해 8월까지 33년간 총 320마리의 안내견을 시각장애인에게 무상 분양했다. 현재 활동 중인 안내견은 당시 기준 93마리다.

안내견 양성부터 분양, 시각장애인 보행 교육까지 무료로 지원한다. 예비 안내견을 돌보거나 은퇴한 안내견을 보살피는 등 사업에 참여한 자원봉사 가정도 누적 2930여곳에 달한다.

안내견을 분양하는 데 그치지 않고 대중교통과 음식점, 숙박시설 등에서 안내견에 대한 사회적 인식을 개선하는 활동도 이어왔다.

SK텔레콤은 AI와 통신 기술을 활용해 돌봄 인력이 부족한 가정의 안전을 살피고 있다.

2019년 시작한 ‘AI 케어’는 홀로 사는 노인과 사회적으로 고립된 중장년층을 대상으로 안부 확인, 말벗, 복약 알림 등을 제공하는 사업이다.

이용자가 위급한 상황에서 AI 스피커에 구조를 요청하면 긴급구조 체계와 연계한다.

올해 11월 기준 전국 4만1000가구가 서비스를 이용하고 있다. 누적 긴급구조 건수는 1661건, 전문 심리상담 횟수는 2316회에 달한다.

고령화와 1인 가구 증가로 가족이나 돌봄 인력이 모든 가정의 일상을 살피기 어려워진 상황에서 기업의 통신 기술을 활용한 사례다.

포스코홀딩스는 국가유공자의 일상 복귀를 돕는 첨단보조기구 지원사업 ‘희망날개’로 수상했다.

포스코1%나눔재단은 2020년부터 6년간 국가유공자 219명에게 60억원 규모의 첨단보조기구를 지원했다.

국가를 위해 헌신하다 신체 일부를 잃거나 이동에 어려움을 겪게 된 이들에게 로봇 의수와 의족, 전동휠체어 등을 제공한다.

지원 대상자의 신체 상태와 생활 습관을 분석해 보조기구를 맞춤형으로 지급하고 전문 재활치료사를 연계해 적응 과정까지 돕는다.

올해 2월에는 국가보훈부와 업무협약을 맺고 지원사업을 이어가기로 했다.

이번 시상식에서는 롯데건설의 취약계층 주거환경 개선사업 ‘러브하우스’, 삼성전자의 청년 취업 역량 강화 프로그램 ‘청년 SW·AI 아카데미’도 산업통상부 장관상을 받았다.

중소기업 가운데서는 별품꽃의 생명존중 교육, 한국청과의 ‘얘들아 과일먹자’, 그리니쉬농업회사법인의 ‘함께 살아가는 행복한 세상’이 보건복지부 장관상을 수상했다.

한경협은 사회적 파급효과와 진정성, 협력체계, 지속가능성, 확장가능성 등을 기준으로 응모작을 심사했다.

선정된 기업들의 사업 방식은 서로 다르지만 공통점이 있다. 호텔은 객실을, 자동차 기업은 차량과 로봇을, 통신사는 AI 기술을 활용했다. 기업이 일상적인 사업 과정에서 쌓아온 전문성을 사회적 약자와 돌봄 사각지대에 놓인 사람들을 위해 사용한 것이다.

한경협은 수상 기업들의 사업 내용과 성과를 공식 홈페이지에 공개하고 연말에는 우수 사회공헌 사례집을 발간할 예정이다.

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