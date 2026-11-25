서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 임금·단체협약(임단협)에 합의하면서 25일 첫차부터 예고했던 파업을 철회했다. 최대 쟁점이었던 구조조정 계획을 보류하는 대신 신규 인력 500명을 채용하고 임금을 3.5% 인상하기로 했다.

공사는 제1노조인 민주노총 소속 서울교통공사노조와 이날 오전 2시40분쯤 임단협 본교섭 합의서에 서명했다고 밝혔다. 이어 제2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조와 오전 3시15분쯤, 제3노조인 올바른노조와 오전 4시15분쯤 각각 교섭을 타결했다. 3개 노조 모두 합의안을 도출하면서 총파업에 따른 지하철 운행 차질은 피하게 됐다.

서울 지하철 충무로역 승강장에서 시민들이 열차를 이용하고 있다. 연합뉴스

이번 협상의 핵심 쟁점은 인력 감축과 신규 채용 규모였다. 노사는 사측이 추진해 온 2212명 규모의 구조조정 계획을 보류하고 500명을 신규 채용하기로 합의했다. 노조는 기존 구조조정으로 1700여명이 감축돼 800여명의 인력 공백이 발생했다며 800명 채용을 요구했지만, 협의 끝에 채용 규모를 500명으로 조정했다.

임금은 2025년도 총인건비 대비 3.5% 이내에서 인상하기로 했다. 호봉승급에 따른 증가분은 1.4% 이내에서 별도로 반영한다. 노조는 당초 6.6% 인상안을 제시했으나 교섭 전 요구 수준을 3.5%로 낮췄다.

노사는 정년 연장과 노동시간 단축 등 노동정책 변화에 대응하기 위한 공동 태스크포스(TF)를 구성하기로 했다. 승무·역무·기술 등 현장 근무제도를 개선하고 안전관리 강화 방안도 마련한다. 육아휴직 등 일·가정 양립을 위한 근무제도 개선에도 합의했다.

공사와 제2·3노조의 합의안도 임금 3.5% 인상과 신규 채용 500명 등 핵심 내용은 제1노조와 같으며, 세부 근무조건에서 일부 차이가 있다.

서울교통공사 노사 임금 단체협상이 타결됐다. 서울교통공사와 제1노조인 민주노총 서울교통공사노조가 25일 새벽 서울 성동구 서울교통공사 본사에서 막판 교섭 끝에 임단협에 최종 합의했다. 김정섭 서울교통공사노조위원장(왼쪽)과 김태균 서울교통공사 대표가 노사합의서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 서울교통공사 제공

노조는 “이번 합의가 노조의 모든 요구를 충족한 것은 아니지만, 최대 쟁점이었던 구조조정 계획의 시행을 보류하고 임금과 노동조건 개선에서 일정 수준의 성과를 확보한 점, 총파업에 따른 시민 불편을 최소화하고자 한 점 등을 종합적으로 고려해 합의를 결정했다”고 밝혔다.

김태균 서울교통공사 사장은 “쉽지 않은 여건이었지만 파업으로 시민 일상이 흔들려서는 안 된다는 각오로 노조와 대화를 이어온 끝에 합의를 이뤄냈다”며 “노사 간 신뢰와 협력을 바탕으로 시민의 안전을 최우선으로 안정적인 지하철 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 공사는 파업을 예고했던 광역급행철도(GTX)-A 노조와도 지난 22일 임금협약에 합의했으며, 24일에는 9호선 노조와 교섭을 마무리했다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지