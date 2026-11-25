사진=홍재경 SNS

홍재경(37) 아나운서가 12월의 신부가 된다. 예비 신랑은 사업가로 알려졌다.

홍재경은 24일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 웨딩 화보와 함께 “항상 열심히 일하는 모습만 보여드리다가 드디어 제 공간에서 늘 응원해 주신 분께 따뜻한 소식을 전하게 되어 마음이 설렌다”고 밝혔다.

이어 “다가오는 12월 가족과 친지, 가까운 지인들을 모시고 예식을 올릴 예정”이라며 “평소 저를 응원해 주시고 아껴주시는 많은 분을 모두 모시고 감사한 마음을 전하고 싶었지만 한정된 자리로 그러지 못하게 되어 죄송한 마음이 크다”고 전했다.

초대하지 못한 지인들을 향한 미안한 마음도 드러냈다. 홍재경은 “혹여 부담을 드릴까 염려스러운 마음에 미처 소식을 전하지 못한 분도 계신다”며 “너른 마음으로 이해해 주시고 따뜻한 축복을 보내주신다면 그 마음만으로도 감사히 잘 살겠다. 축하해 주셔서 진심으로 감사하다”고 덧붙였다.

앞서 홍재경은 오는 12월 6일 서울의 한 예식장에서 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다. 예비 신랑은 남성 사업가로 전해졌다. 공개된 웨딩 화보에는 순백의 드레스를 입은 홍재경의 우아한 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 그는 “앞으로 차차 함께 완성한 멋진 사진들 공유하겠다”며 추가 사진 공개도 예고했다.

홍재경은 이화여자대학교 법학과를 졸업한 뒤 방송 활동을 시작했다. 2013년 JTBC 기상캐스터로 활약했으며, 이후 SBS스포츠 아나운서로 자리를 옮겨 스포츠 분야에서 시청자들과 만났다. 2021년 프리랜서로 전향한 뒤에는 골프 관련 프로그램 진행 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

특히 홍재경은 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘달콤한 밤’에 출연해 그룹 2AM 조권의 초등학교 동창이자 첫사랑으로 소개돼 화제를 모으기도 했다.

방송인으로 꾸준히 활동해 온 홍재경이 결혼과 함께 새로운 인생의 출발을 앞둔 가운데, 많은 축하가 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지