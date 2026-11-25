대성의 유튜브 채널 ‘집대성’ 화면 캡처

그룹 빅뱅 지드래곤이 자녀 계획을 깜짝 공개했다. 대성을 향해 자신의 아들이 돼 달라는 농담까지 건네며 태양과 함께 유쾌한 입담을 뽐냈다.

지난 24일 공개된 대성의 유튜브 채널 ‘집대성’에는 ‘빈집 잘 지키고 있나? 집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 지드래곤은 태양과 함께 대성을 만나 다양한 이야기를 나눴다.

대화는 빅뱅의 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’에 관한 이야기로 이어졌다. 지드래곤이 신곡에 대한 이야기를 나누던 중 대성은 그의 치밀한 계획성에 감탄하며 “어디까지 계획한 것이냐”고 물었다.

이에 지드래곤은 뜻밖의 답변을 내놨다. 그는 “자녀 계획까지 있다. 계획은 할 수 있는 거 아니냐”고 말해 두 사람을 놀라게 했다. 이어 “될지 안 될지는 모르지만 계획은 하고 싶다”며 언젠가 아이를 갖고 싶다는 바람을 드러냈다.

대성이 “형님 해야죠”라고 거들자 지드래곤은 기다렸다는 듯 “너랑”이라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 이어 “대성이 같은 아들이든 딸이든 있으면 소원이 없을 것 같다. 일 좀 쉬게”라며 대성을 향한 애정을 드러냈다. 급기야 “내 아들 할래?”라고 제안해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 세 사람은 지드래곤의 미래 자녀 이름을 두고 즉석 작명 토크를 펼쳤다. 태양은 권 씨 성을 활용해 “‘권총’ 어떠냐”고 제안했고, 대성은 “‘권법’은 어떠냐”고 아이디어를 보탰다.

지드래곤 역시 재치 있는 답변으로 맞받아쳤다. 그는 “사춘기도 있고 여러 고비를 잘 이겨내라는 의미로 ‘권태기’ 어떠냐”고 말해 폭소를 유발했다. 권 씨 성을 활용한 기상천외한 이름들이 연이어 등장하면서 세 사람의 대화는 웃음이 끊이지 않았다.

한편 빅뱅은 지난 20일 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’을 기습 공개했으며, 21일 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’에서 신곡 무대를 처음 선보였다. 지드래곤은 최근 누나 권다미가 배우 김민준과의 사이에서 둘째 딸을 출산하면서 두 조카를 둔 삼촌이 됐다.

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