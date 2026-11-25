올해 사상 첫 연간 1조달러를 달성한 한국의 수출이 지난 60여년간 세계 평균 수출 증가율의 2배에 달하는 속도로 성장을 거듭해온 것으로 나타났다.



이 기간 수출은 단순히 덩치만 커진 것이 아니라 국내에서 실질적으로 부가가치를 창출하며 경제 성장에 핵심적으로 기여한 것으로 분석됐다. 한국이 꾸준히 기록적인 수출 호황을 이어가려면 반도체에 이은 차세대 주력품목이 꾸준히 나올 환경을 육성하고 통상리스크를 넘어야 한다는 주문도 나왔다.

수출 1조달러 기념 포토세션. 한국무역협회 제공

대한상공회의소는 25일 '수출은 우리 경제성장을 얼마나 이끌었나' 보고서를 통해 한국 수출이 본격화한 1960년대 이후 수출의 실질적 경제 기여도를 분석하고 더 큰 도약을 위한 정책과제를 제시했다.



보고서에 따르면 1960년(약 3천300만달러)부터 2025년(7천93억달러)까지 한국 수출은 연평균 16.6% 늘어 같은 기간 세계 수출 증가율(8.6%)을 두 배 가까이 웃돌았다.



특히 수출이 1억달러에서 10억달러로 증가한 1964∼1971년 수출 증가율은 37.0%에 달해 당시 세계 평균(10.8%)을 3배 이상 뛰어넘기도 했다. 1971∼1977년(10억달러→100억달러)에는 45.3%의 증가율을 보였다.



한국이 세계 수출에서 차지하는 비중은 1964년 0.07%(82위)에서 지난해 2.69%(8위)로 높아졌다. 수출이 1천억달러에서 1조달러로 10배 늘기까지 걸린 기간은 31년(1995년→2026년)으로 앞서 1조달러를 달성한 미국(31년)·독일(30년)과 비슷했다.



보고서는 '수입조정법'을 적용해 계산한 1961∼2024년 수출의 경제성장 기여도가 27.1%로, 민간 소비(40.6%) 외에 투자(25.4%), 정부소비(6.8%) 등보다 더 큰 것으로 나타났다고 밝혔다. 수입조정법은 수출·소비·투자 증가분 중 수입분을 걷어내고 순수하게 국내에서 창출된 부가가치만을 기준으로 성장기여도를 계산하는 방법이다.



기간별로 살펴보면 1960년대 초반 이후 1990년대까지는 민간 소비와 투자가 전체 성장의 3분의 2 이상을 이끌었다. 이후 중국의 세계무역기구(WTO) 가입과 함께 글로벌 가치사슬 확산이 본격화된 2000년대에 들어 수출의 성장 기여 비중이 40.0%로 크게 높아졌다.



2010년대에는 글로벌 금융위기 여파와 글로벌 가치사슬의 정체로 수출의 성장 기여 비중도 33.1%로 주춤했다가, 2021∼2024년에는 코로나 이후의 수출 반등과 인공지능(AI)·반도체 수요 확대에 힘입어 수출이 성장의 절반 이상(51.7%)을 견인하는 성장 동력이 된 것으로 나타났다.



보고서는 한국이 수출 1조달러라는 기념비적 성과를 넘어 수출 증가세를 이어가고 국내 산업 전반의 성장을 이끌기 위한 4가지 정책과제를 제시했다.



우선 제조업 혁신을 통한 수출구조 다각화다. 최근 수출 비중이 절반까지 높아진 반도체의 뒤를 이어 화장품 등 차세대 주력 품목을 키우며 AI 전환으로 기존 주력산업의 부가가치를 높여야 한다는 설명이다.



또 소부장(소재·부품·장비) 경쟁력과 국내 공급망을 강화해 수출의 국내 파급효과를 확대하고 수출이 국내 일자리로 이어지도록 해야 한다고 보고서는 제안했다.



아울러 아세안·인도·중동·중남미 등으로 시장을 넓혀 미국·중국 의존에서 오는 통상 리스크를 줄이고 규제 개선과 국내 투자 여건 정비, 민간 소비 활성화를 통해 수출과 내수가 함께 성장을 이끄는 구조를 만들어야 한다는 주문이다.



대한상의 이시욱 경제연구총괄은 "제조업 혁신으로 수출 품목과 시장을 넓히고 수출의 온기가 협력기업과 지역으로 퍼지도록 하는 것이 1조 달러 이후의 과제"라고 말했다.

<연합>

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