한국 민화와 중국을 대표하는 4대 목판연화(木版年畫)가 한자리에 모인다. 서로 다른 역사와 생활문화 속에서 발전해 온 양국의 전통 그림을 비교하고 교류하는 전시가 내년 4월 중국 산둥성 웨이팡에서 열린다.

한중 민화교류전 ‘그림으로 잇는 동아시아’는 2027년 4월 17일부터 26일까지 열흘간 웨이팡시 궈웨이취 미술관(郭味蕖美术馆)에서 개최된다.

유기호 국제문화산업협회 이사장(왼쪽)과 왕융하이 중국비물질문화유산보호협회 연화전문위원회 위원장이 지난 19일 중국에서 전시 개최를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 국제문화산업협회 제공



사단법인 국제문화산업협회(이사장 유기호)와 중국비물질문화유산보호협회 연화전문위원회(위원장 왕융하이·王永海)는 지난 19일 중국 측 사무실에서 전시 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 양 기관은 내년 한중 수교 35주년을 맞아 한국 민화와 중국 연화를 함께 소개하고, 양국 작가들이 작품과 제작 전통을 공유하는 문화교류의 장을 마련하기로 했다.

중국 측은 이번 전시에서 톈진 양류칭(楊柳青), 장쑤성 쑤저우 타오화우(桃花塢), 산둥성 웨이팡 양자부(楊家埠), 쓰촨성 몐주(綿竹) 등 중국 4대 목판연화를 선보일 예정이다. 이들 네 지역의 목판연화는 모두 2006년 중국 국가급 무형문화유산 대표 목록에 등재됐다.

연화는 중국에서 새해를 맞아 집의 문이나 벽에 붙여 복과 평안을 기원하던 그림이다. 길상적인 소재뿐 아니라 민간설화와 희곡, 일상의 풍경 등 다양한 이야기를 담아 왔다. 집 안에 그림을 걸어 가족의 소망과 안녕을 기원했다는 점에서 한국 민화와 공통점이 있다.

중국 웨이팡의 연화작가 리나이창(李乃仓)의 작품 ‘평화와 행복’.

두 나라의 그림을 나란히 놓으면 민간의 삶과 염원이 어떻게 시각적으로 표현됐는지 살펴볼 수 있다. 지역마다 다른 색채와 구도, 목판 인쇄 및 채색 기법을 비교하는 것도 관람의 재미다. 한국 작가들에게는 중국 4대 연화의 지역별 특색과 제작 전통을 한자리에서 살펴볼 기회가 될 전망이다.

전시장인 궈웨이취 미술관은 웨이팡 출신의 중국화가이자 미술사 연구자인 궈웨이취(1908~1971)를 기리는 공간이다. 화조화에 뛰어났던 그는 중국 중앙미술학원에서 창작과 교육에 힘쓰는 한편 중국 회화사와 판화사를 연구했다. 웨이팡은 중국 4대 목판연화 가운데 하나인 양자부 연화의 전승지로도 잘 알려져 있다.

왕융하이 위원장은 “민화와 연화를 함께 전시하는 일은 양국 문화에 대한 상호 이해를 심화하는 계기가 될 것”이라며 “학술 세미나를 병행해 양국 민화계의 국제적 진출을 위한 공동 방안을 모색하기를 희망한다”고 밝혔다. 이어 “이번 협약을 토대로 작가 교류를 지속하고 동아시아 생활미술의 국제적 확산을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

중국 산둥성 웨이팡시 궈웨이취 미술관 전경.

이번 협약은 18일 중국 선전에서 열린 한중 정상회담 이튿날 체결됐다. 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 문화·콘텐츠 분야의 교류 방안을 논의했다. 양국 민간 예술단체가 추진하는 이번 전시도 이러한 문화교류 흐름을 구체적인 예술 협력으로 이어가는 사례가 될 것으로 보인다.

‘그림으로 잇는 동아시아’는 웨이팡 전시를 시작으로 장기적으로 일본 우키요에까지 교류 범위를 넓혀 나갈 계획이다. 한국 민화와 중국 연화, 일본 우키요에를 통해 동아시아 사람들이 어떤 그림을 가까이 두고 즐겼으며, 일상의 소망과 이야기를 어떻게 이미지로 표현했는지 함께 살펴본다는 구상이다.

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