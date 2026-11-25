윌리엄(44) 영국 왕세자가 런던 시내 다우닝가 10번지 총리 관저를 찾아 앤디 버넘(56) 총리와 국방·안보 등 국정을 주제로 대화를 나눴다. 찰스 3세 영국 국왕의 장남으로 1순위 왕위 계승권자인 윌리엄이 미래 국가원수로서 역할에 한 걸음 더 다가섰다는 평가가 나온다.

윌리엄 영국 왕세자(오른쪽)가 24일(현지시간) 처음으로 런던 시내 총리 관저 다우닝가 10번지를 찾아 관저 정문 앞에서 앤디 버넘 총리와 나란히 서서 밝게 웃으며 기념 촬영을 하고 있다. 로이터연합뉴스

24일(현지시간) 영국 PA 통신에 따르면 윌리엄은 이날 처음으로 다우닝가 10번지를 방문해 약 50분 동안 머물렀다. 버넘은 영국을 찾는 외국 정상들을 맞이하듯 관저 정문 앞에서 윌리엄과 만나 악수를 나누며 기념 촬영을 했다. 이와 관련해 총리실은 “왕세자와 총리는 통상 정상회담장으로 쓰이는 널찍한 방 대신 좀 더 작은 아늑한 공간에서 의견을 주고받았다”고 전했다.

지난 7월 영국 제81대 총리에 오르며 처음 다우닝가 10번지에 입주한 버넘은 “이곳에서 왕세자를 환영하게 돼 큰 영광”이라며 “여기는 정말 멋진 곳”이라고 말했다. 이에 윌리엄은 “총리께 감사를 드린다”며 “이곳에 있게 되어 매우 기쁘고 환상적”이란 말로 화답했다.

입헌군주제 국가로 의원내각제가 정착한 영국에서 국왕 등 왕실 구성원은 국정에 관여할 수 없다. 다만 총리가 매주 수요일 버킹엄궁을 찾아 국왕에게 비공개로 국정 현안을 보고하고 의견을 교환하는 이른바 ‘주례 알현’(Weekly Audience)이 관례로 자리잡았다. 이 자리에서 국왕은 정부 업무에 관해 나름의 조언을 할 수 있으나, 총리가 그에 구애를 받을 필요는 없다.

윌리엄 영국 왕세자(오른쪽)가 24일(현지시간) 처음으로 런던 시내 총리 관저 다우닝가 10번지를 방문해 앤디 버넘 총리와 마주 앉아 국방·안보 등 국정을 주제로 대화를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

영국 왕실에 따르면 차기 국가원수인 세자와 총리의 연례 회담 또한 오랜 관행이라고 한다. 실제로 윌리엄은 지난 2025년 1월 버넘의 전임자인 키어 스타머 당시 총리와 만나 대화를 나눴다. 다만 그때는 다우닝가 10번지가 아니고 왕세자 부부의 거처인 켄싱턴궁에서 회동이 이뤄졌다.

장차 국왕에 오를 왕세자가 총리와 단둘이 국정 현안을 주제로 밀담을 나누는 것은 조선 시대의 서연(書筵) 제도를 연상케 한다. 이는 왕세자가 차기 군주로서 자질을 갖추기 위해 학문을 공부하고 국정에 관해 배우는 자리로, ‘세자시강원(侍講院)’이라는 별도의 기관이 주관했다. 국왕 본인이 신하들과 유교 경전 등을 읽으며 토론하고 정치 현안을 협의한 경연(經筵)과는 구별된다.

영국의 세습 군주제에 반대하는 이들은 이번 왕세자와 총리의 회동에 비판적 견해를 드러냈다. 대표적인 공화주의 운동 단체 ‘리퍼블릭’(Republic)의 그레이엄 스미스 대표는 “윌리엄은 정치에 관여해선 안 되며, 버넘 역시 윌리엄과 거리를 둬야 한다”고 지적했다. 이어 “윌리엄이 왕세자로서 자신의 영향력을 개인적 어젠더나 사익을 추구하는 데 쓰는 것은 아닌지 끊임없는 문제 제기가 필요하다”고 덧붙였다.

윌리엄의 부친 찰스 3세는 현재 78세의 고령으로 지난 2024년 암에 걸린 사실을 공개했다. 오랜 항암 치료 끝에 이제는 장거리 해외 순방이 가능할 정도로 회복되었다고는 하지만 그의 건강에 대한 우려의 시선이 여전하다. 윌리엄은 부왕의 암 진단 직후 국가 유공자들을 위한 훈장 수여식을 대신 주재하는 등 국왕 업무를 대행한 경험이 있다.

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