국내 500대 기업의 올해 9월 말 기준 이익잉여금 총액이 1천900조원에 육박한 것으로 나타났다.



삼성전자의 이익잉여금이 419조원으로 가장 많았고, SK하이닉스가 267조원으로 뒤를 이었다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

25일 기업데이터연구소 CEO스코어가 매출액 기준 국내 500대 기업 중 2024년 3분기부터 2026년 3분기까지 분기 보고서를 제출한 347개 기업의 이익잉여금을 조사한 결과 올해 3분기 기준 이익잉여금은 총 1천861조9천379억원으로 집계됐다.



이는 2년 전인 2024년 3분기 말(1천301조4천718억원)보다 560조4천661억원(43.1%) 불어난 규모다.



이익잉여금은 기업이 영업활동 등으로 벌어들인 이익 중 배당 등으로 외부에 유출하지 않고 사내에 축적한 금액이다. 잉여금이 모두 현금으로 쌓여 있는 것은 아니며 설비투자 등에 활용된 자금도 포함된다.



SK하이닉스와 삼성전자의 이익잉여금은 올 3분기 총 686조1천억원으로 전체의 36.9%를 차지했다.



특히 삼성전자의 잉여금(418조8천791억원)은 올해 2분기 말 300조원을 넘어선 데 이어 3개월 만에 400조원도 돌파했다.



지난해 4분기 이익잉여금 100조원을 넘어선 SK하이닉스(267조2천594억원)는 9개월 만에 잉여금 규모를 2.5배로 키웠다.



현대차는 이익잉여금 66조7천663억원으로 3위에 올랐다. 포스코홀딩스(48조5천738억원), 기아(37조957억원), 국민은행(31조1천67억원)이 뒤를 이었다.



조사 대상 347개 기업 중 21곳은 올해 3분기 말 결손금을 기록했다.



LG에너지솔루션의 결손금이 4조3천138억원으로 가장 많았다. 순손실이 누적되면서 2분기 결손금은 3조662억원이었으나 3개월 만에 1조2476억원 늘었다.



이어 SK온(2조1천811억원), 아시아나항공(2조702억원), LG디스플레이(1조7천583억원) CJ CGV(1조4천209억원)의 결손금 규모가 컸다.



2년 전과 비교해 이익잉여금이 가장 많이 증가한 기업은 SK하이닉스로, 207조8천453억원(349.8%) 늘었다. 주주환원 확대에도 순이익 급증으로 이익잉여금이 증가했다.



삼성전자도 2년 새 이익잉여금이 183조7천447억원(78.1%) 증가했다.



반면 LG에너지솔루션은 결손금이 2년 새 2조7천551억원으로 가장 많이 불었다. 롯데케미칼 역시 순손실이 누적되면서 이익잉여금이 1조7천28억원 줄었고, LG디스플레이는 결손금이 1조5천712억원 늘었다.

<연합>

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