‘365일 최저가’와 가격비교를 내세워 온 쿠팡과 네이버가 대형마트식 ‘월간 정기 할인전’을 늘리고 있다. 매달 테마를 정해 세일을 열고, 소비자가 그 날짜에 맞춰 찾아오게 하는 ‘캘린더 마케팅’이다.

쿠팡이 월간 정기 할인전을 확대하며 소비자들의 구매 수요 잡기에 나섰다. 뉴스1

소비가 위축되고 수익성 압박이 커지자 정기 행사로 구매 습관을 만들려는 것으로 풀이된다. 고객 이탈을 막고, 한 번 방문할 때 쓰는 돈도 늘리겠다는 계산이다.

25일 유통업계에 따르면 쿠팡과 네이버는 올해 월 단위 정기 할인전을 늘렸다. 쿠팡은 1월 새해맞이 특가전을 시작으로 메가뷰티쇼, 쿠가세(쿠팡 가전·디지털 세일), 문아페(문구아트페스티벌) 등 거의 매달 대표 행사를 열었다. 로켓프레시데이, 월간여성 빅세일 같은 월간 할인전은 혜택을 키웠다.

연 2회 열리는 와우 멤버스데이는 규모가 가장 크게 바뀌었다. 매년 7월과 11월에 열던 ‘와우 빅세일’을 와우회원 혜택 중심으로 개편한 행사다. 올해 7월(10만여개)과 11월(37만개 이상) 두 차례 행사 상품 수를 단순 합산하면 47만여개다. 지난해 와우 빅세일 두 차례(7월 4만여개, 11월 4만5000여개) 합계 8만5000여개의 5배가 넘는다. 11월 행사끼리 비교하면 약 8배로 늘었다.

네이버는 멤버십 회원에게 매달 정해진 날 추가 적립을 주는 ‘멤버십데이’를 열고 있다. ‘월간 브랜드데이’ ‘N배송 번쩍위크’ 같은 기획전도 매달 진행한다. 연 2회 여는 대형 쇼핑행사 ‘넾다세일’은 규모가 커졌다. 지난달 26일부터 이달 8일까지 열린 하반기 행사에는 지난해 같은 행사보다 30% 늘어난 1만3000여 개 스토어가 참여했다.

업계 관계자는 “‘언제 와도 싸게 살 수 있다’는 상시 최저가를 내세워 온 이커머스가 소비자의 ‘쟁여두기’ 심리를 자극하는 대형마트의 정기 할인전 공식을 강화하고 있다”고 말했다.

대형마트는 수십 년간 주간·월간 행사를 영업의 기본 틀로 삼아왔다. 이마트는 목요일마다 새 특가 상품을 담은 전단을 내다가 월간 대형 세일을 늘렸다.

2024년 1월에는 필수 먹거리와 생필품을 한 달 단위로 할인하는 ‘가격파격 선언’을 시작했다. 지난해 5월 행사에서는 식료품과 생활용품 등 55개 품목을 할인했다. 지난해 1월부터는 주로 매달 초 ‘고래잇 페스타’를 연다. 롯데마트도 ‘이번주 핫프라이스’ ‘통큰데이’ 등을 매달 진행한다.

또 다른 업계 관계자는 월급날 직후 소비자가 정기적으로 매장을 찾게 하는 월간 마케팅이 대형마트의 상징이라고 설명했다. 그는 “정기 세일을 앞두고 바이어와 협력사가 매달 물량과 매대 배치를 놓고 치열하게 협의하는 게 오랜 관행”이라고 말했다.

이커머스가 월간 기획전을 늘리는 이유로는 소비 둔화와 경쟁 심화가 꼽힌다.

국가데이터처에 따르면 올해 2분기 가구당 월평균 소득은 529만5000원으로 1년 전보다 4.5% 늘었다. 소득에서 비소비지출을 뺀 처분가능소득은 423만5000원으로 5.2% 늘었다. 물가를 반영한 실질 소비지출은 0.4% 증가했다.

처분가능소득 중 소비지출 비율인 평균소비성향은 69.2%로 1.2%포인트 낮아졌다. 늘어난 소득만큼 쓰지 않았다는 뜻이다. 국가데이터처는 고유가 피해지원금이 특히 소득 하위 20% 가구의 소득 증가에 영향을 줬다고 설명했다. 지난해 가구당 월평균 실질 소비지출은 전년보다 0.4% 줄었다. 2020년 이후 5년 만의 감소다. 업체들이 소비자의 지출 주기에 맞춰 행사를 짜는 이유다.

신선식품을 온라인으로 사는 소비자가 늘어난 것도 영향을 줬다. 농축수산물은 출하 시기와 재고 소진 주기에 맞춰 정기 프로모션을 열기 좋은 품목이다.

국가데이터처의 ‘9월 온라인쇼핑동향’을 보면 9월 농축수산물 온라인 거래액은 1조6738억원으로 1년 전보다 9.7% 늘었다. 전체 온라인쇼핑 거래액 증가율(4.1%)의 두 배를 넘는다.

경쟁 구도도 복잡해졌다. 쿠팡과 네이버가 양강을 이룬 시장에 중국산 초저가 상품을 앞세운 알리익스프레스·테무가 들어왔다. 공산품까지 품목을 넓힌 배달앱의 1시간 내 즉시배송(퀵커머스)도 가세했다.

유통업계 관계자는 “이커머스의 월간 할인전 확산이 유통 경쟁을 자극해 위축된 소비 심리를 깨우는 데 도움이 될 것”이라며 “내년에는 정기 할인·프로모션 행사가 크게 늘어날 것”이라고 말했다.

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