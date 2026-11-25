삼성전자 주식을 24일 종가 18만9400원에 1억원어치 샀다면 주가가 7만원까지 떨어질 때 평가액은 약 3696만원으로 줄어든다. 키움증권이 제시한 목표주가 29만원에 닿으면 약 1억5312만원이 된다. 수수료와 세금을 빼고 단순 계산해도 두 경우의 차이는 1억1600만원이 넘는다.

삼성전자 주가 방향은 범용 메모리 가격 하락에 따른 이익 감소를 HBM이 얼마나 만회하느냐에 좌우될 전망이다. unsplash

두 가격은 4배 넘게 차이 난다. 성격도 다르다. 7만원은 산업 분석가 한 명이 방송에서 제시한 적정 주가이고, 29만원은 증권사가 낸 6개월 목표주가다. 같은 기준으로 비교하기 어렵지만 출발점은 같다. 두 전망 모두 범용 메모리 가격이 떨어진다고 본다. 갈리는 지점은 고대역폭메모리(HBM)가 범용 메모리의 빈자리를 얼마나 메우느냐다.

주가는 최근 사흘 새 크게 출렁였다.

25일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 20일 7.01% 내린 18만3100원, 23일 3.06% 내린 17만7500원에 마감했다. 종가 기준 18만원 선이 깨졌다. 24일에는 6.70% 올라 18만9400원으로 장을 마쳤다.

반등의 계기는 엔비디아였다. 젠슨 황이 사임 11일 만에 최고경영자(CEO)로 복귀한다는 소식에 간밤 미국 반도체주가 급등했다. 이날 SK하이닉스는 6.73% 오른 115만8000원에 마감했다. 코스피는 6.32% 오른 5006.03으로 3거래일 만에 5000선을 되찾았다.

삼성전자는 지난달 29일 3분기 영업이익 107조4000억원을 발표했다. 지금 주가는 이익의 크기보다 이 이익이 언제까지 이어질지에 반응하고 있다.

◆7만원 근거는 “올해 말·내년 초 메모리 가격 하락”

7만원을 제시한 사람은 이주완 인더스트리 애널리스트다. SK하이닉스에서 반도체 연구개발을 했고, 하나금융경영연구소(2008~2020년)와 포스코경영연구원(2020~2023년)에서 산업 분석을 맡았다.

그의 전망은 지난달 8일 SBS Biz ‘머니쇼’ 출연 영상으로 퍼졌다. 그는 이 방송에서 삼성전자 7만원, SK하이닉스 20만원을 적정 주가로 꼽았다. 이후 다른 방송에서는 1년 전부터 같은 얘기를 해왔다고 했다.

유튜브 채널 ‘지식한끗’에서도 입장은 같았다. 그는 올해 말이나 내년 초 메모리 가격이 본격적으로 떨어지면, 증권사들이 메모리 업체의 2027·2028년 이익 전망치를 크게 낮출 것으로 봤다. 주가가 언제 빠질지는 알 수 없다고 했다.

그는 이익이 어디서 나왔는지부터 따진다. 최근 반도체 기업 이익은 생산량이 늘어서가 아니라 메모리 가격이 올라서 불어났다는 것이다. 메모리는 수요가 공급을 웃돌면 가격과 이익이 빠르게 오른다. 공급이 늘고 주문이 줄면 납품가격이 내려가 수익성이 급격히 나빠진다.

◆29만원도 “내년 2분기 이익 정점, 2028년 44% 감소”

반대편에 선 키움증권 보고서를 열어 보면 비관론과 겹치는 대목이 많다.

박유악 키움증권 연구원은 16일자 보고서 ‘반도체 산업 전망: 봄이 오면’에서 삼성전자의 6개월 목표주가를 35만원에서 29만원으로, SK하이닉스는 210만원에서 180만원으로 내렸다.

이유는 두 가지다. 메모리 가격이 오르면 스마트폰과 PC 값도 올라 수요가 줄어든다. 중국 업체와의 공급 경쟁도 거세진다. 보고서는 낸드가 내년(2027년) 상반기, D램이 내년 하반기에 공급 과잉 국면에 들어설 것으로 봤다.

가격 전망은 이렇다. 범용 D램은 내년 17% 오른 뒤 2028년 54% 떨어진다. 내년 하반기 공급 과잉에 들어서도 상반기 상승분이 커서 연간 가격은 오른다는 계산이다. 낸드는 내년 3%, 2028년 47% 내린다. 이를 반영한 삼성전자 연간 영업이익은 내년 약 540조6000억원에서 2028년 약 300조원으로 44% 줄어든다.

분기로 나눠 보면 하락이 더 일찍 나타난다. 삼성전자 분기 영업이익은 내년 2분기 약 147조6000억원으로 정점을 찍고, 4분기에는 약 108조2000억원으로 내려간다. 내년 연간 이익은 올해보다 39% 늘지만, 꺾이는 시점은 내년 중반이라는 얘기다.

이 애널리스트가 본 가격 하락 시점(올해 말~내년 초)과 키움이 본 이익 정점(내년 2분기)은 몇 달 차이다. 두 전망을 가르는 건 시점보다 하락 폭이다. 키움은 두 종목에 매수 의견을 유지하고 반도체 업종 최선호주로 꼽았다. 근거는 HBM이다.

◆HBM 영업이익 39조→240조원…29만원의 조건

키움은 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 합산 영업이익이 올해 39조원에서 내년 132조원, 2028년 240조원으로 늘 것으로 봤다. 2년 새 약 6.2배다.

회사별로는 삼성전자가 19조원에서 140조원으로 약 7.4배, SK하이닉스가 20조원에서 100조원으로 5배다. 삼성전자의 증가 폭이 더 큰 건 SK하이닉스의 HBM 시장점유율이 점차 낮아질 것으로 봤기 때문이다. 이 추정이 맞으면 2028년 삼성전자 영업이익 약 300조원 가운데 140조원, 절반 가까이를 HBM이 번다.

모두 증권사 추정치다. HBM 판매량, 납품가격, 제품 구성 가운데 하나만 빗나가도 결과가 달라진다. 키움은 2028~2030년 실적 전망과 금리 등을 반영해 목표주가를 다시 계산했다고 밝혔다.

증권가 전체로 보면 29만원은 낮은 편이다. 에프앤가이드 집계에 따르면, 16일 기준 증권사들의 삼성전자 평균 목표주가는 46만8571원이었다. 모건스탠리도 최근 목표가를 38만1000원에서 30만9000원으로 내렸다.

◆현물가 약세 속 계약가는 상승…확인할 숫자 3가지

시장 지표는 한쪽으로 모이지 않는다. 시장조사업체 트렌드포스는 지난 18일 보고서 요약에서 구매를 미루는 업체가 많아 모바일 D램 계약 협상이 멈춰 있고 현물 수요도 약하다고 진단했다. 현물시장은 유통업체 등이 반도체를 단기로 사고파는 시장이다.

서버와 HBM은 사정이 다르다. 트렌드포스는 내년에 가동할 AI 데이터센터 대부분이 이미 공사 중이고 HBM 구매 물량도 대부분 확정됐다고 봤다. D램 계약가격은 계속 오르되 분기별 상승폭은 줄어들 것으로 예상했다.

삼성전자 3분기 실적도 이 흐름과 맞물린다. 연결 매출은 약 195조3000억원, 영업이익은 107조4000억원으로 둘 다 4분기 연속 최대치를 새로 썼다. HBM4 판매 확대와 서버용 D램·솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 메모리 사업의 역대 최대 실적을 이끌었다.

삼성전자 주가가 7만원일 때와 29만원일 때 투자금이 어떻게 달라지는지 비교한 이미지. 주가 전망이 크게 엇갈린다. 생성형 AI로 제작

현물가격이 약해도 장기 계약가격이 곧바로 떨어지지는 않는다. 앞으로 지켜볼 숫자는 3가지다.

첫째, 범용 D램 계약가격이 실제 하락으로 돌아서는지다. 오름폭이 줄어드는 것과 가격 자체가 떨어지는 것은 실적에 주는 충격이 다르다.

둘째, HBM4 등 AI용 메모리가 범용 D램·낸드의 이익 감소를 얼마나 메우는지다. 매출뿐 아니라 이익률이 유지되는지도 봐야 한다.

셋째, 2027년 말부터 2028년까지 새 공장이 돌아가 공급이 늘 때 가격이 얼마나 움직이는지다.

첫 확인 시점은 키움이 이익 정점으로 꼽은 내년 2분기 실적 발표다. 범용 메모리 이익이 얼마나 줄고 HBM 이익이 얼마나 늘었는지가 나오면, 7만원과 29만원 중 어느 쪽 가정이 현실에 가까운지 가늠할 수 있다.

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