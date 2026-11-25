같은 양을 마셔도 자주 나눠 마신 사람이 몰아서 마신 사람보다 위암 위험이 높았다. 50~69세 국내 성인 600만여명을 최대 10년간 추적한 연구 결과다. 술을 가장 많이 마신 집단은 마시지 않은 집단보다 10년 안에 위암이 생길 위험이 43% 높았다.

같은 양을 마셔도 술을 자주 마신 사람이 몰아서 마신 사람보다 위암 위험이 높았다. 기사 특정내용과 무관. pexels

중앙대·국립암센터·이화여대·연세대·한림대 공동 연구진은 2010~2011년 국가건강검진을 받은 50~69세 600만7469명의 자료를 분석했다.

결과는 지난 8월 22일 국제학술지 유럽역학저널(European Journal of Epidemiology)에 실렸다. 관찰연구다. 연구진은 나이와 흡연 같은 교란변수의 영향을 줄이려고 인과추론 기법인 ‘표적최대우도추정’을 썼다.

◆과음군 위험 43%↑…같은 양이면 ‘자주’가 더 위험

연구진은 하루 알코올 섭취량에 따라 대상자를 비음주·소량·중등도·고음주·과음 5단계로 나눴다. 마시는 양이 많을수록 위암 위험도 단계적으로 올라갔다. 과음군의 위험은 비음주군보다 5년 기준 46%, 10년 기준 43% 높았다.

음주 횟수의 영향은 총 음주량과 별도로 분석했다. 같은 음주량 구간 안에서는 자주 마신 집단의 위험이 몰아 마시는 경향을 보인 집단보다 높았다. 폭음이 안전하다는 근거도 없다. 한 번에 많이 마시면 급성 위염 같은 위 손상이 생길 수 있고, 장기적인 암 위험은 평생 마신 술의 총량에 따라 커진다.

적게 마시는 사람도 안심하기는 이르다. 하루 평균 순수 알코올 0.1~12.4g을 마신 소량 음주군의 10년 위암 위험은 비음주군보다 7% 높았다(상대위험 1.07, 95% 신뢰구간 1.04~1.10). 이 연관성은 남성과 과거·현재 흡연자에서 더 뚜렷했다.

체질량지수와 만성질환, 위암검진 이력까지 추가로 보정하자 연관성은 약해졌다. 남성 소량 음주군의 상대위험은 1.09(1.06~1.12)에서 1.05(1.02~1.06)로, 여성은 1.01(0.97~1.06)에서 1.00(0.98~1.02)으로 낮아졌다. 여성은 두 분석 모두 신뢰구간에 1이 포함됐다. 연구진은 소량 음주 결과를 신중하게 해석해야 한다고 밝혔다.

국내 음주 수준은 여전히 높다. 질병관리청이 9월 30일 발표한 2025년 국민건강영양조사에서 19세 이상 성인의 고위험음주율은 12.6%, 월간폭음률은 35.1%였다.

◆흡연자 53%↑…위 윗부분 암은 2.08배

담배도 위암 위험을 높인다. 2024년 국제학술지 위암(Gastric Cancer)에 실린 메타분석은 전 세계 연구 205건을 종합했다.

현재 흡연자의 위암 위험은 평생 담배를 피우지 않은 사람보다 53% 높았다. 식도와 이어지는 위 윗부분(분문부)의 암만 보면 2.08배였다. 위험은 하루 20개비까지 커지다가 그 이상에서는 비슷한 수준에 머물렀다.

담배를 끊은 사람의 위험은 비흡연자보다 30% 높았다. 현재 흡연자보다는 낮지만 비흡연자 수준까지 내려오지는 않았다. 서로 다른 집단을 비교한 수치여서, 담배를 끊으면 개인의 위험이 53%에서 30%로 곧바로 떨어진다고 해석하기는 어렵다. 흡연 기간이 길수록 위험이 높았고, 금연 뒤 시간이 지날수록 낮아졌다.

2025년 국민건강영양조사에서 19세 이상 궐련 흡연율은 17.0%, 남성은 28.0%였다.

◆고염식 25%↑…중간 정도만 먹어도 20%↑

짜게 먹는 습관도 위험 요인이다. 2021년 국제학술지 프런티어스 인 뉴트리션(Frontiers in Nutrition)에 실린 메타분석은 495만6350명이 참여한 코호트 연구 26건을 종합했다.

소금을 많이 먹는 집단은 적게 먹는 집단보다 위암 관련 위험이 25% 높았고, 중간 정도 먹는 집단도 20% 높았다. 절임식품을 많이 먹는 집단은 28%, 가공육을 많이 먹는 집단은 24% 높았다.

이 분석은 연구마다 염분 섭취량을 나눈 기준이 달랐고, 위암 발생과 사망 자료를 함께 묶어 계산했다. 이 수치를 김치나 젓갈 같은 특정 음식의 위험으로 그대로 옮기기는 어렵다.

한국인은 여전히 짜게 먹는다. 2025년 국민건강영양조사에서 1세 이상 인구의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3043mg으로, 2024년보다 32mg 줄었다. 세계보건기구(WHO) 권고량 2000mg의 약 1.5배다.

식품의약품안전처가 2023년 섭취 자료를 분석했더니 나트륨의 54%가 면·만두류, 김치류, 국·탕류, 볶음류, 찌개·전골류에서 나왔다. 음식별로는 배추김치와 라면이 가장 많았다. 외식 한 끼의 나트륨은 평균 1522mg으로 집밥 한 끼(1031mg)보다 48% 많았다.

국물을 남기고, 김치와 젓갈을 조금 덜 먹고, 라면이나 찌개에 수프와 양념을 덜 넣으면 섭취량을 줄일 수 있다.

◆헬리코박터 제균하면 위험 35%↓…40~74세는 2년마다 내시경

술과 담배를 끊고 싱겁게 먹어도 헬리코박터 파일로리균에 감염돼 있으면 위험이 남는다. 대한상부위장관·헬리코박터학회의 2025년 개정 진료지침에 따르면 국내 인구의 약 절반이 이 균에 감염된 것으로 추정된다. 이 균은 위 점막에 만성 염증을 일으키고, 위암 전 단계로 꼽히는 위축성 위염과 장상피화생이 생기는 데 관여한다.

같은 지침은 무작위 임상시험을 종합한 결과 제균 치료군의 위암 발생 위험이 대조군보다 35% 낮았다고 밝혔다(상대위험 0.65, 95% 신뢰구간 0.48~0.88). 학회는 헬리코박터 파일로리 위염 환자에게 위암 예방을 위한 제균 치료를 제안했다. 치료 여부는 검사 결과와 건강 상태를 보고 의료진과 정하면 된다.

국내 50~69세 성인 600만여명의 음주 습관과 위암 발생을 추적 분석했다. AI 생성 이미지

검진 기준도 바뀌었다. 국립암센터와 7개 전문학회는 6월 24일 위암 검진 권고안을 10년 만에 개정했다. 증상이 없는 40~74세 성인은 2년마다 위내시경을 받도록 했다. 위장조영검사는 위내시경을 받을 수 없을 때만 고려한다. 75세 이상은 건강 상태와 기대여명을 따져 의료진과 상의한 뒤 검진 여부를 정한다.

초기 위암은 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많다. 속이 편해도 검진은 제때 받아야 한다. 국가암검진사업은 만 40세 이상 남녀에게 2년마다 위암 검진을 제공한다.

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