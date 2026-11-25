사우디아라비아 수도 리야드의 금융지구에 있는 최고층 빌딩이 후티 반군의 것으로 추정되는 발사체에 5일 만에 또 피격됐다. 이번 피격은 위험을 알리는 당국의 경보가 작동하지 않은 상태에서 이뤄지면서 다수의 부상자도 발생했다.

투르키 알말키 사우디 주도 연합군 대변인은 24일(현지시간) “금융센터 내 타워 한 곳이 비겁한 테러 공격의 표적이 됐다”며 “관계 당국이 현재 공격 현장을 조사하고 있다”고 밝혔다.

통상 리야드에 안보 위협이 발생했을 때 발송되던 휴대전화 긴급 경고 메시지는 이번에는 발송되지 않았다.

사우디 민방위국은 이날 PIF 타워 피격으로 11명이 다쳤다고 밝혔다. 사우디 국영 SPA 통신은 “민방위국 대변인은 이날 응급 구조대가 리야드 금융지구의 한 타워를 겨냥한 후티 테러 민병대의 테러 공격 사건 현장에 출동했다고 밝혔다”며 “이번 공격으로 11명이 부상했다”고 전했다.

앞서 지난 19일에도 PIF 본부가 입주한 80층 높이의 타워가 후티 반군의 공격을 받아 여러 층과 인접 건물 2채가 파손됐다. 당시 사우디 당국은 피격 건물을 구체적으로 밝히지 않았지만, 민방위국이 공개한 사진에는 PIF 타워의 유리창이 깨지고 외벽이 손상된 모습이 담겼다.

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군은 지난주 공격의 배후를 자처했으나, 이날 추가 공격에 대해서는 아직 입장을 내놓지 않았다.

높이 385ｍ의 PIF 타워는 사우디 경제 비전의 상징인 리야드 킹 압둘라 금융지구(KAFD)의 핵심 건물이다. 초고층 빌딩과 고급 상점, 녹지 공간이 조성된 이 지구에는 사우디 증권거래소 본부와 골드만삭스 등 주요 다국적 기업들이 입주해 있다.

후티 반군은 최근 몇 주간 사우디의 공항과 에너지 기반 시설, 군사 시설, 리야드 금융지구 등을 겨냥해 공격 수위를 높여왔다. 지난달에는 리야드 킹칼리드 국제공항이 공격받아 14명이 숨지고 수백명이 다쳤으며, 이에 따라 항공편 운항이 2주간 중단되기도 했다. 이에 맞서 사우디 주도 연합군도 예멘 내 후티 반군 표적을 상대로 보복 공습을 이어가고 있다.

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