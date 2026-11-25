25일 첫차부터 무기한 총파업을 예고한 서울교통공사 노조가 사측과 밤샘 교섭을 벌이고 있는 가운데, 서울교통공사 제1노조(조합원 비중 약 57%)가 사측이 제시한 안을 검토한 결과 구조조정 문제에서 진전이 있었다며 후속 실무협의에 들어간다고 전했다.

한국노총 산하 서울교통공사통합노동조합 노조원과 사측 인원들이 24일 서울 성동구 서울교통공사 본사에서 열린 서울지하철 노사 임금교섭 본회의에 참석해 있다. 뉴스1

서울교통공사노동조합(제1노조)은 쟁의대책위원회 회의를 마친 뒤 공지를 통해 “핵심 쟁점인 구조조정 문제와 관련해 오전보다 진전된 부분이 있어 추가로 협의할 여지가 있다고 판단했다”고 밝혔다. 다만 노조는 사측 제시안에는 여전히 보완할 내용이 많다며 “현 단계의 실무협의를 합의를 전제로 한 절차로 보기는 어렵다”고 했다. 또 “후속 협의 결과에 따라 교섭이 결렬될 가능성도 여전히 남아 있다”고 덧붙였다.

구조조정을 둘러싼 쟁점은 2021년부터 올해까지 공사 정원을 2212명 줄이기로 한 계획을 유지할지다. 노조는 현장 안전 인력이 부족하다며 서울시와 공사에 감축 계획 철회를 요구해 왔다. 공사는 올해 5월 시작한 조직진단 결과를 토대로 인력 운영 방안을 마련하겠다는 입장이다.

교섭이 끝내 결렬될 경우 서울지하철 1∼8호선을 운영하는 공사의 3개 노조는 25일 첫차부터 무기한 파업에 들어갈 방침이다.

공사와 3개 노조는 이날 서울 성동구 공사 본사에서 2026년 임금·단체협약 체결을 위한 최종 교섭에 나섰다. 노조별로 열린 본교섭이 모두 2~4분 만에 정회하면서 노사는 이날 새벽까지 실무협의를 이어가고 있다.

서울시는 파업에 대비해 첫 일주일간 출근 시간대인 오전 7~9시 1~8호선 열차를 평소와 같은 횟수로 운행할 계획이다.

퇴근 시간대인 오후 6~8시에는 2호선과 5~8호선은 평소처럼 운행하고, 1·3·4호선은 코레일 열차를 포함해 평소 운행 횟수의 88% 이상을 유지할 예정이다. 시내버스는 출근 시간대 1873회 늘리고 퇴근 시간대 1646대 늘려 총 3519회 증편한다.

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