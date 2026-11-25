[남정훈 기자]빨라야 2029년에야 미국 메이저리그(MLB) 무대를 밟을 수 있는데, 벌써부터 전 세계 유망주 랭킹 1위에 이름을 올리고 있다. 지금 분위기를 이어간다면 6년 총액 1억1300만달러라는 ‘억’ 소리나는 계약을 맺고 샌프란시스코 자이언츠에 입단한 ‘바람의 손자’ 이정후를 너끈히 뛰어넘는 최고 수준의 계약이 기대된다. KIA의 ‘슈퍼스타’ 김도영 얘기다.

미국 야구 전문매체인 프로스펙츠 라이브는 지난 23일, 2026년 11월 ‘오픈 유니버스’ 유망주 랭킹을 공개했다. 김도영이 랭킹 1위로 선정됐다.

이들이 선정한 오픈 유니버스란 MLB 구단에 속하지 않은 한국과 일본의 프로야구 선수를 비롯해 미국 대학 및 고교 선수들, 중남미 선수들을 총망라하는 범위다. MLB 유망주 순위와는 궤를 달리하지만, 여기에 이름을 올린다는 것은 향후 MLB에서 충분히 활약할 수 있는 수준의 잠재력을 가지고 있다는 것을 의미한다. 게다가 순위가 1위다? 당장 1억달러 이상의 ‘잭팟’이 가능하다는 얘기다.

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이 매체는 “11월 업데이트에서는 리그 판도를 뒤바꿀 만한 매력적인 최상위권 선수들이 여럿 등장했다. 특히 상위 3명의 타자는 독보적인 위치를 차지하고 있다”면서 김도영을 1위로 꼽았다.

이 매체는 김도영에 대해 ‘KBO 최고의 슈퍼스타’라고 소개하며 올 시즌 기록을 자세히 소개했다. 타율 0.308, 출루율 0.413, 장타율 0.647에 45홈런(순장타율 0.339) 11도루를 기록하며 또 한 번 ‘경이로운 시즌’을 마쳤다고 극찬했다. 여기에 “14.3%의 볼넷 비율과 17.4%의 삼진율을 기록하며 171의 ​​wRC+를 달성했다”라면서 “2025년 30개였던 실책을 2026년에는 10개로 줄였으며, 2027년부터는 유격수로 포지션을 변경할 예정이다. KBO는 NPB에 비해 공격적인 리그이지만, 그의 타구 속도 데이터를 보면 세계적인 수준의 장타력을 갖춘 선수임을 알 수 있다”라고 그의 가능성을 평가했다.

김도영의 이름 뒤에는 2027 MLB 신인 드래프트에서 전체 1순위 후보로도 언급되는 유격수 브랜던 로슨(플로리다 게이터스)가 2위로, NPB 한신 타이거스에서 올 시즌 35홈런에 타율 0.292-출루율 0.394-장타율 0.557의 스탯 라인에 wRC+ 188을 기록한 외야수 모리시타 쇼타가 3위에 꼽혔다.

인상적인 이름이 6위에 있다. 포스팅을 통해 MLB 진출을 추진했고, 25일 시카고 컵스와 6년 1억2000만달러의 계약에 합의한 것으로 알려진 사토 데루아키다. 2026년 NPB에서 0.306, 39홈런, 106타점으로 ‘트리플 크라운’을 달성한 사토는 단 한 타석도MLB에서 소화하지 않았음에도 MLB FA 시장에서 타자 최대어로도 꼽혔다. 6년 1억2000만달러로 이정후보다 700만달러 더 받고 MLB 무대에 진출한 사토보다도 김도영이 위라는 것은, 김도영도 MLB 진출할 때 1억달러 계약은 따 논 당상이라고 해도 무방하다는 의미로도 해석이 가능하다.

관건은 김도영의 MLB 진출시기다. 2003년생으로 2022년에 KBO리그에 데뷔한 김도영은 올해까지 다섯 시즌을 치렀지만, 지난해 햄스트링 부상만 세 차례를 당해 30경기만 뛰고 시즌아웃을 당해 등록일수가 70일에 불과했다. 그간 WBC를 비롯해 프리미어12, APBC 등 다양한 국제대회 출전을 통해 포인트를 쌓았지만, 아직 5시즌을 채우지는 못했다. 내년에 치러지는 프리미어12에서 준우승 이상의 성적을 거둬야만 지난 시즌 채우지 못한 등록일수를 다 채워 2028시즌을 마치고 포스팅 자격을 갖출 수 있다.

KIA 김도영. 연합

최소 2년은 KBO리그에 더 머물러야 하는 김도영을 향해 쏟아지는 관심. 과연 김도영은 남은 2년 동안 더 성장해서 자신의 평가를 더욱 올릴 수 있을까. 내년에 유격수로 전향해 유격수비까지 가능해지고 40홈런 이상을 때려내는 거포로서의 능력을 유지한다면? 2억달러 계약도 꿈은 아니다.

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