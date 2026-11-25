서울시는 24일 우리 고대사를 대표하는 두 역사서 ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’를 한자리에 모은 특별전을 개최한다고 밝혔다. 두 역사서를 한 자리에 모아 선보이는 것은 이번이 처음이다.



시에 따르면 27일부터 내년 2월21일까지 ‘삼국사기·삼국유사, 백제를 기록하다’를 주제로 한성백제박물관에서 열리는 이번 전시에서는 국보 삼국사기를 소장한 옥산서원이 기록유산의 가치와 보존의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.

옥산서원본 삼국사기. 한성백제박물관 제공

9책 50권 전권을 공개하고 삼국유사의 옛 판본과 복원 목판도 함께 선보인다. 한성백제박물관이 상설전시실 재개관을 기념해 열었다.



삼국사기는 ‘백제본기’에 백제의 역사를 왕대별로 기록했으며 삼국유사는 삼국사기에 실리지 않은 건국 신화와 설화, 불교 관련 기록 등을 폭넓게 다루면서 서로 다른 방식으로 백제를 기록하고 있다. 삼국사기는 1145년 고려 인종의 명으로 김부식 등이 편찬한 현존하는 우리나라 역사서 가운데 가장 오래된 책이다. 삼국유사는 고려 후기 승려 일연이 편찬했다.



특별전은 이와 같이 두 권의 책을 보여주는 3부 삼국사기, 4부 삼국유사를 비롯해 1부 ‘천년의 기록을 펼치다’, 2부 ‘삼국을 읽는 첫 장’까지 네 부분으로 진행된다. 이러한 구성으로 앞으로 상설전시에서 소개할 유물과 유적을 두 역사서에 남은 기록과 함께 살펴보고, 백제를 비롯한 우리 고대사를 입체적으로 이해할 수 있도록 기획됐다. 1부에서는 두 역사서 속으로 들어가는 듯한 몰입형 영상으로 전시의 문을 연다. 2부에서는 ‘동문선’에 실린 ‘삼국사기를 올리는 글’과 삼국유사 ‘기이’의 서문을 통해 두 역사서의 편찬 배경과 기록의 특징을 살펴본다.



김지연 한성백제박물관장은 “삼국사기와 삼국유사는 누구나 익숙하게 들어본 역사서이지만 국보와 보물로 지정된 옛 판본을 실제로 볼 기회는 드물다”고 말했다. 김 관장은 “이번 전시에서 두 역사서가 백제의 역사와 이야기를 어떻게 전하는지 살펴보고 그 기록을 오늘날까지 지켜온 의미도 되새겨 보시길 바란다”고 덧붙였다.

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