이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 24일 서울 한남동 관저에서 고(故) 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사, 아들 노건호씨와 오찬을 함께했다. 권 여사는 노 전 대통령과 이재명 대통령의 공통점을 언급하며 김 여사에게 이 대통령의 건강을 잘 챙겨달라고 당부했다.

김혜경 여사가 24일 서울 한남동 관저에서 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사와 아들 노건호 씨를 만나 오찬을 하며 환남을 나누고 있다. 청와대 제공

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이번 만남이 권 여사의 안부를 묻기 위해 마련됐다고 설명했다. 권 여사는 이 자리에서 “노무현 대통령과 이재명 대통령은 식성과 수면 패턴, 성격까지 모든 부분이 정말 닮았다”며 “부디 이 대통령의 건강을 잘 챙기시라”고 말한 것으로 전해졌다.

김 여사는 권 여사에게 영부인의 태도와 관저 생활 등에 대한 조언을 구했다. 두 여사는 서로 다른 시기에 같은 관저에서 지낸 경험을 공유했다.

노씨는 “지금 같은 시기에 이재명 대통령이어서 다행이라는 생각이 든다”며 “너무 잘하고 계신다”고 말했다. 이에 김 여사는 감사의 뜻을 전했다.

이날 오찬은 한식으로 준비됐으며 2시간30분 동안 진행됐다. 김 여사는 식사 마친 뒤 권 여사와 노씨를 현관까지 직접 배웅하며 건강을 기원했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지