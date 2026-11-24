경주 황룡사역사문화관이 2층 상설전시실을 새롭게 단장해 내년 1월 다시 문을 연다.

경북 경주시는 전시 영상과 시설을 보완한 뒤 오는 12월 시범운영에 들어가고, 운영 결과를 반영해 내년 1월 정식 재개관한다고 24일 밝혔다.

주낙영 경주시장과 전시실 개편 사업 최종보고회 참석자들이 지난 20일 황룡사역사문화관 1층 로비에서 황룡사 9층목탑 모형을 살펴보고 있다. 경주시 제공

이번 전시실 개편은 황룡사지 발굴조사 50주년과 황룡사역사문화관 개관 10주년을 맞아 노후한 전시 환경을 개선하기 위해 추진됐다.

시는 기존 전시물을 활용하면서 황룡사지의 최신 발굴조사 결과와 복원·정비 성과를 새롭게 반영했다.

관람객들이 황룡사의 역사와 유적 가치를 쉽게 이해할 수 있도록 관람 동선과 전시 설명을 정비하고, 기존 전시와 어우러지는 디지털 체험 요소도 추가했다.

앞서 지난 20일에는 문화관 1층 로비에서 전시실 개편 사업 최종보고회를 열고 새로 설치한 전시·체험물을 시연했다.

주낙영 경주시장이 지난 20일 황룡사역사문화관에서 김정희 경주시 왕경조성과장의 설명을 들으며 상설전시실에 마련된 목조 건축 모형을 살펴보고 있다.

이날 행사에는 국가유산청 신라왕경추진단과 국립문화유산연구원 건축문화유산연구실, 국립경주문화유산연구소 관계자, 자문위원 등 20여 명이 참석해 높은 관심을 반영했다.

주낙영 경주시장은 "기존 전시보다 구성이 한층 간결하고 이해하기 쉽게 정리돼 교육적 기능이 더욱 강화됐다"며 "아날로그와 디지털 방식을 자연스럽게 섞어 관광객들에게 신라의 문화를 더욱 쉽게 알릴 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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