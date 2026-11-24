경북 경주 외동산업단지에 근로자와 인근 주민이 함께 이용할 수 있는 복합문화센터가 들어섰다.

경주시는 24일 외동읍 문산리 외동2일반산업단지에서 '외동산업단지 복합문화센터' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

주낙영 경주시장이 24일 외동산업단지 복합문화센터 준공식에서 기념사를 하고 있다. 경주시 제공

외동산단 복합문화센터는 지난해 7월 착공해 총사업비 71억원을 들여 연면적 1436㎡, 지상 2층 규모로 건립했다. 센터에는 북카페와 세탁소, 체력단련실, 회의실 등이 들어섰다.

외동 일대는 경주의 제조업 거점으로 성장했지만, 생산시설 중심으로 조성돼 근로자들이 휴식과 여가를 즐길 공간이 부족했다.

이에 경주시는 근로자 복지 여건을 개선하고 인근 주민도 함께 이용할 수 있도록 복합문화센터를 만들었다.

주낙영 경주시장과 참석자들이 외동산업단지 복합문화센터 준공식에서 테이프를 자르고 있다.

시는 현재 내부 시설 정비와 민간위탁 등 개방을 위한 준비를 진행하고 있다.

구체적인 개방일은 추후 안내할 예정이다. 개방 이후에는 근로자와 주민을 위한 다양한 문화·체육 프로그램도 운영할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "센터가 일상에서 문화를 즐기고 서로 교류하는 공간으로 자리 잡도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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