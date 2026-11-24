중국이 갈륨·게르마늄·안티몬 등 핵심 광물 관련 품목의 대미 수출통제 유예를 2개월 연장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중국 선전에서 회담한 지 닷새 만이자 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 앞두고 나온 조치다.

시진핑 중국 국가주석이 지난 20일 중국 광둥성 선전에서 열린 회담에 참석하고 있다. 중국 상무부는 24일 갈륨·게르마늄 등 핵심 광물 관련 품목의 대미 수출통제 유예를 내년 1월27일까지 연장한다고 밝혔다. 선전=AP연합뉴스

중국 상무부는 24일(현지시간) ‘이중용도 품목의 대미 수출통제 강화에 관한 공고’ 제2항의 시행 중단 기간을 오는 28일부터 내년 1월27일까지 연장한다고 밝혔다. 당초 유예는 이달 27일 끝날 예정이었다. 이중용도 품목은 민간과 군사 분야에 모두 쓰일 수 있는 물자를 뜻한다.

유예 대상인 제2항은 갈륨·게르마늄·안티몬·초경질 소재 관련 이중용도 품목의 대미 수출을 원칙적으로 허가하지 않고, 흑연 관련 이중용도 품목을 미국에 수출할 때는

최종 사용자와 용도를 더 엄격히 심사하도록 했다. 미국의 군 관련 최종 사용자나 군사 용도로 이중용도 품목을 수출하지 못하도록 한 제1항은 계속 적용된다.

갈륨과 게르마늄은 반도체 제조에 쓰이며, 게르마늄은 광섬유와 야간투시 장비에도 들어간다. 안티몬은 납축전지와 난연제에, 흑연은 이차전지에 쓰인다. 미국 회계감사원(GAO)에 따르면 지난해 중국은 세계 1차 갈륨 생산량의 99%를 차지했다.

중국은 2024년 12월 미국이 대중국 반도체 제조장비와 고대역폭 메모리(HBM) 수출 규제를 강화한 이튿날 이 조치를 발표했다. 이후 지난해 10월 말 부산에서 열린 미중 정상회담을 계기로 양국이 무역 휴전에 합의하자, 중국은 2025년 11월9일부터 올해 11월 27일까지 제2항 시행을 중단했다.

트럼프 대통령과 시 주석은 지난 19일 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 양국 간 이견을 관리하고 무역 분야 소통을 강화하는 방안을 논의했다. 양국 정상은 다음 달 14∼15일 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 G20 정상회의를 계기로 다시 만날 예정이다.

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