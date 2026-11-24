경북교육청은 24일 인공지능(AI)과 첨단 스마트기기를 활용한 신종 시험 부정행위 차단을 위해 긴급 대응체계를 가동하는 등 공정한 내신평가 환경 조성에 나섰다고 밝혔다.

도교육청은 첨단기기를 이용한 시험 부정행위에 선제적으로 대응하기 위해 긴급 T/F팀을 운영하고, 학교 현장에 구체적인 예방 수칙과 시험 운영 방안을 안내하는 등 내신평가의 공정성과 신뢰도 확보에 총력을 기울인다.

경북교육청 청사 전경, 경북교육청 제공

이번 조치는 스마트 안경과 초소형 카메라, 무선 이어폰 등 첨단기기의 소형화·고도화로 기존 시험 감독 방식만으로는 부정행위를 사전에 차단하는 데 한계가 있다는 우려에 따른 것이다.

이에 도교육청은 지난 23일 중·고등학교 교장과 교감, 수석교사, 교사 등 학교 현장 전문가와 도교육청 업무담당자로 구성된 긴급 T/F 협의회를 개최하고, 2학기 2회 정기시험부터 적용할 수 있는 실효성 있는 예방 대책과 학교 지원 방안을 집중 논의했다.

특히 학교 현장에서 즉시 시행할 수 있는 핵심 예방 수칙을 마련하고, 학교별 여건과 시험 운영상의 어려움을 고려한 맞춤형 지원 방안을 구체화하는 데 중점을 뒀다.

주요 대책은 ▲휴대전화·스마트워치·스마트 안경 등 전자기기 수거 및 관리 강화 ▲학생·학부모·감독교사 대상 사전교육 ▲시험실 및 감독 인력 운영 강화 ▲와이파이·블루투스 등 무선통신을 활용한 부정행위 예방 ▲부정행위 의심 사례에 대한 사실관계 확인 및 엄정한 처리 등이다.

우선 시험 시작 전 학생들이 소지한 모든 전자기기를 제출받아 별도로 보관하고, 학생들의 소지품과 복장, 안경 등을 점검하도록 학교에 안내했다.

또한 초소형 기기를 이용한 부정행위 가능성을 고려해 간소한 복장 착용을 권장하고, 시험 중 스마트기기 착용이나 사용이 의심되는 행동에 대해서도 감독교사가 면밀히 살피도록 할 방침이다.

학교별 여건에 따라 시험실 교체와 복수 감독교사 배치, 무선통신 신호 점검, 금속탐지기 활용 등 다양한 예방 방안도 탄력적으로 운영할 수 있도록 지원한다.

도교육청은 이번 정기시험부터 적용할 수 있는 예방 대책을 신속하게 추진하는 한편, 중장기적으로 학교 현장의 의견을 반영해 평가 관리체계를 개선하고 공정한 내신평가 운영 가이드라인도 지속적으로 정비할 계획이다.

임종식 교육감은 “AI와 첨단 기술의 발전이 학생들의 배움을 돕는 수단이 돼야지, 평가의 공정성을 훼손하는 도구가 돼서는 안된다”며 “학교 현장에서 실질적으로 작동하는 촘촘한 예방 대책과 맞춤형 지원을 통해 부정행위를 사전에 차단하고, 모든 학생이 자신의 노력과 실력에 따라 정당하게 평가받는 공정한 평가 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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