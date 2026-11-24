포항상공회의소와 iM뱅크는 24일 오전 포스코국제관에서 경제전문가인 허준영 서강대학교 경제학부 교수를 초청한 가운데 '2027년 경제전망과 포항지역 산업에의 대응'이라는 주제로 '제28회 포항 CEO 포럼'을 열었다고 밝혔다.

'제28회 포항 CEO 포럼' 모습. 포항상의 제공

포럼에는 나주영 포항상의 회장과 강정훈 은행장, 박용선 시장, 김철수 시의회 의장, 김유신 세무서장을 비롯 지역 기관단체장, 시의원, 상공의원, 기업체 대표 등 150여명이 참석했다.

허준영 교수는 강의에서 2027년 국내외 경제성장률 전망과 함께 글로벌 공급망 재편, 주요국의 통화정책 기조 등 세계 경제의 주요 변수들을 살펴보고, 이러한 거시경제 흐름이 포항지역의 주력 산업인 철강과 이차전지, 친환경 신소재 산업에 미칠 영향을 다각도로 분석했다.

특히, 원자재 가격 변동성과 수출시장 불확실성에 대비한 기업의 선제적인 리스크 관리의 중요성을 강조하는 한편, 기술혁신을 통한 고부가가치 산업으로의 전환이 포항지역 산업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제라고 제언했다.

나주영(사진) 포항상공회의소 회장은 "글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데 지역 기업들이 변화에 능동적으로 대응하고 새로운 성장 기회를 만들어가기 위해서는 경제 흐름을 정확히 이해하고 미래를 준비하는 것이 무엇보다 중요하다" 며 "앞으로도 지역 기업인들에게 실질적으로 도움이 되는 경제·경영 정보를 제공하고, 기업의 경쟁력 강화와 지역경제 발전을 위한 소통의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 "불확실한 경제 상황 속에서 지역 기업들이 내년도 경영 전략을 수립하는 데 이번 포럼이 실질적인 도움이 되길 기대한다" 며 "앞으로도 지역 경제와 지역 기업의 발전을 위해 내실 있는 강연과 프로그램을 지속적으로 준비하겠다"고 밝혔다.

한편, 포항CEO포럼은 2005년부터 포항상공회의소와 iM뱅크가 공동으로 매년 2회 개최해오고 있다.

지역 기업인들에게 경제·경영 정보를 제공하고 국내외 경제 및 산업 동향을 공유하는 지역 대표 경제포럼으로 자리매김하고 있다는 평가가 나온다.

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