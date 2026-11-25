유럽연합(EU)이 다음 달부터 200일간 한국산 하이브리드 자동차의 수입 물량을 6만7924대로 제한한다. 할당량을 초과하면 수입 자체를 금지하는 강력한 조치로, 중국산 하이브리드 자동차의 급격한 유입을 막으려는 EU의 규제에 한국까지 불똥이 튄 것이다. 미국의 자동차 관세에 이어 유럽에서도 무역장벽이 높아지면서 국내 완성차 업계의 수출 불확실성이 한층 커지게 됐다.



24일 EU 집행위원회가 관보를 통해 공개한 하이브리드 자동차에 대한 잠정 세이프가드 시행규정에 따르면 다음 달 1일부터 내년 6월18일까지 200일간 국가별 수입 쿼터(할당량)가 적용된다. 지난달 30일 집행위가 직권으로 세이프가드 조사에 착수한 지 한 달도 채 지나지 않아 수입 제한 조치를 확정한 것이다.

경기 평택시 포승읍 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 뉴시스

한국에 배정된 물량은 총 6만7924대다. 기간별로는 다음 달 1일부터 내년 2월28일까지 3만566대, 3월1일부터 5월31일까지 3만1245대, 6월1일부터 18일까지 6113대다. 일반 하이브리드(HEV)뿐 아니라 플러그인 하이브리드(PHEV), 마일드 하이브리드(MHEV)도 규제 대상에 포함된다. 특히 이번 조치는 할당 초과 물량에 추가 관세를 부과하는 것이 아니라 수입 자체를 금지하는 점에서 국내 자동차 업계에 부담으로 작용할 전망이다. 유럽 현지에서 수요가 늘더라도 쿼터가 소진되면 국내 생산 차량을 추가로 공급할 수 없기 때문이다.



EU가 고강도 규제를 꺼내든 건 중국산 하이브리드 차량이 유럽 시장에 빠르게 침투하고 있기 때문이다. EU 집행위에 따르면 중국산 하이브리드 자동차 수입량은 2023년 4만6001대에서 2024년 10만6542대, 지난해 30만2403대로 급증했다. 올해 6월까지 최근 1년간 수입량은 48만6582대로, 2023년의 10배를 넘어섰다.



반면 한국산 하이브리드 자동차 수입량은 2024년 12만4741대에서 지난해 10만7104대로 14.1% 감소했다. 올해 6월까지 최근 1년간 수입량은 9만9081대로 더 줄었다. 한국산 자동차가 EU의 수입 급증을 초래한 것이 아닌데도 세이프가드는 원칙적으로 수입국에 비차별적으로 적용해야 한다는 세계무역기구(WTO) 규정에 따라 한·EU 자유무역협정(FTA) 체결국인 한국도 수입 제한을 받게 됐다.

가뜩이나 유럽 시장에서 고전하고 있는 국내 완성차 업체에 악재가 추가된 셈이다. 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1∼10월 유럽 전체 자동차 판매량은 전년 동기 대비 6.0% 증가했으나 현대차 판매량은 38만2203대로 13.7% 감소했다. 같은 기간 기아 판매량은 46만8627대로 7.4% 증가했지만 현대차·기아의 합산 시장점유율은 7.3%로 0.7%포인트 하락했다.



특히 현대차·기아가 유럽 시장에서 하이브리드 자동차를 앞세워 판매 확대를 추진하고 있는 점에서 이번 조치가 향후 성장 전략에 걸림돌로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 올해 1∼8월 현대차·기아의 유럽 시장 하이브리드 판매량은 약 18만1000대로 전체 판매량의 4분의 1을 차지했다. 이들 하이브리드 차량 가운데 국내에서 생산해 수출한 차량의 비중은 34.8%에 달했다. 당장 한국에 배정된 쿼터가 기존 수출 물량을 줄여야 할 수준은 아니지만, 중국산 자동차의 유럽 시장 진입이 제한되면서 한국산 자동차에 대한 수요가 늘더라도 국내 생산 물량을 늘려 대응하는 데 한계가 있다는 점은 부담이다. 한국에 배정된 쿼터는 현대차·기아뿐 아니라 국내에서 생산되는 해외 브랜드 등 모든 한국산 하이브리드 자동차에 적용된다.



이번 조치가 200일간 적용되는 잠정조치라는 점에서 EU 집행위의 향후 조사 결과도 변수다. 확정 세이프가드가 도입될 경우 수출 물량 제한이 장기화할 가능성이 있기 때문이다.



업계 관계자는 “EU 자동차 시장에 대한 불확실성이 추가된 상황으로 현지 발표를 예의주시하고 있다”고 말했다.

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