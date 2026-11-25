국민의힘은 이재명정부의 11·23 개각과 관련해 강금실 국가정보원장 후보자를 “대표적인 친중·반미 인사이자 이종석 국정원장 시즌2”라고 비판했다. 한준호 행정안전부 장관 후보자에 대해서도 이재명 대통령의 사법 리스크를 관리하기 위한 인사라며 이번 개각을 ‘허수아비 내각’이라고 규정했다.

선글라스 출근길 강금실 국가정보원장 후보자가 24일 서울 강남구 자택에서 출근을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 24일 강 후보자에 대해 “국가정보원 업무에 대한 전문성도 없이 오로지 친중·반미를 내세운 인사를 국정원장에 앉힌다면 결국 대미 관계는 다시 냉각될 것”이라며 “한미 동맹을 포기한 인사”라고 주장했다. 국회 외교통일위원회 소속 안철수 의원도 페이스북에서 강 후보자가 중국 치치하얼시 인민정부 특별고문과 연변주정부 경제특별고문으로 활동한 이력을 거론하며 지명 철회를 요구했다. 안 의원은 “강 후보자의 취임은 한미 방첩 동맹이 파탄 나는 날이 될 것”이라며 “미국은 중국 간첩이 대한민국 국정원을 접수했다고 판단하지 않겠느냐”고 반문했다. 그는 전임 원장의 행적 탓에 한미 정보 교류가 차단된 바 있다고도 주장했다.

장 대표는 한 후보자에 대해서도 “경찰청과 중대범죄수사청을 장악해 이 대통령의 탈옥을 도와줄 행안부 장관”이라며 “정권 말기에나 하는 인사”라고 비판했다. 한 후보자는 20대 대선 당시 이 대통령의 수행실장을 지냈다. 주호영 의원은 “국가대표를 투입해도 모자랄 난국에 동네 축구도 안 뛰어본 선수를 투입하려 하고 있다”며 전문성 부족을 지적했다.

청와대는 정면으로 반박했다. 성기홍 홍보소통수석은 이날 CBS 라디오에서 강 후보자 논란에 대해 친중·친북 여부로 외교·안보를 재단하는 것은 “진영적인 사고”라며 “강 후보자는 국익에 입각한 정보기관장으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다. 성 수석은 사이버 공격과 인공지능(AI) 기술 유출, 공급망 교란 등 새로운 안보 위협에 대응할 정보기관장이 필요하다고도 했다. 한 후보자에 대해서는 조직 조정 능력을 강조하면서 행안부 장관은 경찰과 중수청의 민주적 통제를 맡는 자리라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지