전북대학교(JBNU)가 행정과 교육, 연구, 취업 등 대학 운영 전반에 인공지능(AI)을 적용한 통합 시스템을 구축했다. 개별 업무에 AI 기술을 도입하는 수준을 넘어 대학의 주요 기능을 하나의 플랫폼으로 연계한 것이 특징이다.

전북대는 2023년 2월부터 3년6개월여 동안 개발한 ‘JBNU AI 시스템’을 운영하고 있다고 24일 밝혔다. 시스템은 AI 점프(JUMP), JBNU 튜터(Tutor), 전북대 산학협력 통합 시스템(JUIC), JBNU 잡(Job) 등 4개 영역으로 구성됐다.

AI 점프는 행정 절차 자동화와 의사결정 지원을 맡는다. JBNU 튜터는 학생별 맞춤형 학습 지원과 실시간 자막·번역, 학습 진단 기능을 제공한다. 연구 분야에서는 전북대 산학협력 통합 시스템을 통해 연구 기획과 자금 조달, 성과 관리 업무를 디지털화했다. JBNU 잡은 학사 정보와 취업 데이터를 연계해 학생별 진로·취업 정보를 지원한다.

이를 통해 행정 업무의 효율성을 높이고 학생과 교직원에게 필요한 정보를 더 신속하게 제공하는 것이 시스템 구축의 목적이다. 특히 행정·학습·연구·취업 정보를 연계해 대학 운영 과정에서 축적되는 데이터를 교육과 연구, 행정 서비스 개선에 활용할 수 있도록 했다.

전북대는 지난 3월 전국 대학 총장단을 대상으로 시스템을 소개했으며, 이후 여러 대학이 도입과 활용 방안에 관심을 보이고 있다고 설명했다. 세계적 대학평가 기관의 행사에서도 관련 사례를 소개하는 등 국내외 대학과의 정보 교류를 이어가고 있다.

전북대는 앞으로 AI 시스템을 고도화하고 지역사회와 산업 현장의 문제 해결에 활용할 수 있는 교육·연구 모델을 확대할 계획이다. 국내외 대학과의 협력도 추진한다.

양오봉 전북대 총장은 “AI 시대에 발맞춘 대학 운영의 혁신은 단순한 기술 도입이 아니라 교수·학생·행정이 한 몸처럼 작동하는 생태계 구축”이라며 “향후 지역사회와 산업 현장의 문제를 해결하는 실질적 교육·연구 모델을 구축하고 AI 공간 확장을 통해 전 세계 교육 현장의 혁신을 뒷받침할 계획”이라고 말했다.

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