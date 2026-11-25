경기 부천시 전자화폐가 월초 충전 경쟁을 없애고, 지역 상권에 실제로 쓰이도록 새단장한다. 시는 내년 1월6일부터 ‘부천페이 인센티브 지급 방식을 기존 ‘충전 시 선지급’에서 ‘결제 시 환급’ 형태로 바꾼다고 24일 밝혔다.



2019년 처음 선보인 부천페이는 올해 10월 누적 발행이 2조원을 넘어섰다. 내년도 목표 발행액은 3500억원 규모다. 그간 인센티브를 새롭게 지급하는 매월 초가 될 때마다 충전 수요가 몰리면서 전용 앱 접속이 지연되는 불편이 반복됐다. 또한 월 예산이 3∼4일 만에 소진돼 중순 이후 이용자는 혜택을 받지 못했다.



시는 2027년부터 충전 시기와 관계없이 가맹점에서 결제하면 쓴 금액에 따라 캐시백을 실시간으로 지급한다. 3월 말까지는 매월 1인당 정해진 한도 내에서 혜택이 돌아간다. 시는 이 기간 이용 실적과 캐시백 예산 소진 추이를 살펴보며 각종 민원에 신속하게 대응할 방침이다.



시는 골목상권 이용객 늘리기에도 나선다. 부천페이와 청년상권·착한가격업소 지원사업 연계를 통해서다. 올해 부천대·가톨릭대·서울신학대 인근에서 시범 운영한 ‘청년상권 소비리워드’ 프로그램은 내년에 주변으로 범위를 넓힌다. 참여 가맹점도 1404곳에서 2000곳으로 늘린다.



착한가격업소를 찾는 이들에게는 내년 9∼12월 기본 캐시백에 더해 결제액의 5%를 1인당 최대 5만원까지 추가로 돌려준다. 합리적인 가격에 할인을 더해 시민들의 생활비 부담은 덜고, 업소 단골까지 확충하겠다는 취지다. 추후 이·미용업 등 생활밀착형 업종의 동참을 확대할 계획이다.



신동선 시 경제환경국장은 “시행 초기 상황을 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

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